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        Diyarbakır merkezli kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:50
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        Diyarbakır merkezli kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışının yapıldığı belirlendi.

        Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 zanlı yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 1077 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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