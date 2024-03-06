Silvan'da katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı

Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha kaliteli ve yerinde hizmet sunma amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hastane bünyesine göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarda kullanılan FAKO cihazının kazandırılması ile uzman hekimler tarafından göz ameliyatları yapılmaya başladı.

Hastane envanterine kazandırılan göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarında kullanılan FAKO cihazının hizmete girmesiyle göz hastalıkları uzmanları tarafından ocak ayından itibaren yapılan 9 katarakt ameliyatı başarılı sonuçlandı ve hastalar sağlıklarına kavuştu.