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        2 sürücünün yüzüstü yatıp motosiklet kullanması kamerada

        DİYARBAKIR'da yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kasksız 2 sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:25
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        2 sürücünün yüzüstü yatıp motosiklet kullanması kamerada
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        DİYARBAKIR’da yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kasksız 2 sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

        Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı mevkiinde kask ve koruyucu elbiseleri olmayan 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte seyretti. Kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin bu anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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