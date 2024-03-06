2 sürücünün yüzüstü yatıp motosiklet kullanması kamerada
DİYARBAKIR'da yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kasksız 2 sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
DİYARBAKIR’da yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kasksız 2 sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı mevkiinde kask ve koruyucu elbiseleri olmayan 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte seyretti. Kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin bu anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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