2 sürücünün yüzüstü yatıp motosiklet kullanması kamerada

DİYARBAKIR’da yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kasksız 2 sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı mevkiinde kask ve koruyucu elbiseleri olmayan 2 sürücü, motosikletlerinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte seyretti. Kendilerini ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin bu anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.