Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje, bölgenin gelişimine destek verecek (3)

AKPARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Diyarbakır'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Sakarya Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Uraloğlu, Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’na katılarak, sohbet ettiği gençlerin sorularını yanıtladı. Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Halis Bilden de katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, ticaretin geçmişten bugüne hep doğu batı ekseninde geliştiğini belirterek, "Kuzey koridoruna baktığımız zaman Ukrayna savaşının olduğunu görüyoruz. Güney koridoruna baktığımız zaman Süveyş kanalındaki sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. Bu koridoru destekleyeceğiz ve inşallah yakın zamanda bunun yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu, ülkemizin, bölgemizin bu anlamdaki konumunu çok daha güçlendirecektir. Projeleri bitirme aşamasındayız. Lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi de yönetiyoruz. Misyonumuz Türkiye’nin gelecek projeksiyonu. Artık 2071'leri planlıyoruz, 2035'ler, 2053'ler değil sadece. Burada 2053 yılına kadar yapmayı planladığımız yatırımlar var. Ulaştırma, iletişim alanında yaklaşık 272 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

'MARDİN'DEN DİYARBAKIR'A AYRI BİR HIZLI TREN HATTINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, "Çanakkale Köprüsü gibi bir projede yönetici ve mühendis olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bunlar dünyada enleri olan projeler. Yine Zigana Tüneli; Avrupa'nın en büyüğü 14,5 kilometre tünel. Yine Konya'daki viyadük, gerçekten bir mühendislik eseri. Yaklaşık 14 bin kilometrelik bir demir ağı yaptık. Öncelikle Sivas'tan, Malatya'dan Elazığ'a, Elazığ'dan Diyarbakır'a birinci etapta hızlı demir yolunu getireceğiz. Irak'tan gelecek demir yolu hattı Şanlıurfa üzerinden devam edecek. İlerleyen zamanda yine Mardin'den Diyarbakır'a ayrı bir hızlı tren hattını projelendirerek önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Ankara ile İstanbul arasında bir projemiz var. 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a seyahat etme imkanımız olacak bu projeyle. 14 ilde Bakanlık olarak raylı sistemlere destek veriyoruz. Diyarbakır'da bir diğer ray projemizi Belediye Başkan adayımız projelendiriyor, projesi bitti onu inşallah önümüzdeki süreçte 1 Nisan'dan itibaren startını vererek Diyarbakır'ımıza kazandıracağız" diye konuştu.

'TÜRKSAT 6A UYDUMUZU BU SENE UZAYA GÖNDERİYORUZ'

Teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. Yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz, muhtemelen 2026'da bu teknolojiye geçmiş olacağız. Akıllı ulaşım sistemleri sizin merak duyduğunuz konular, onlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya devam ediyoruz" dedi.