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        Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun öldü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Çelik ve araçtaki torunu Hasan Aras yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:45
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        Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun öldü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Çelik ve araçtaki torunu Hasan Aras yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Arslanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Çelik yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, E.D.'nin kullandığı 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Çelik ve otomobilde bulunan torunu Hasan Aras’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki ağır yaralı M.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü E.D. de gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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