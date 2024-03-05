Diyarbakır'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
R.Ç. yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, Bismil-Silvan kara yolu 20. kilometresi Arslanoğlu mevkisinde, E.D. idaresindeki 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü R.Ç. ve otomobilde bulunan H.A. olay yerine hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan M.Ç. Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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