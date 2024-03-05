Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Diyarbakır'da iş insanlarıyla buluştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Temeller atıp bitirilemeyen yollar, ışığa çıkamayan tüneller, inşa edilmeyen köprüler dönemini kapattık. Akla hayale sığmayacak vaatler verip, her şeyi unutma dönemini sona erdirdik. Geçit vermez dağları delerek, vadileri, boğazları köprü ve viyadüklerle geçerek Türkiye’nin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ali İhsan Su ile makamında görüştü.

Valilikteki Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılan Uraloğlu, daha sonra bir otelde gerçekleştirilen programda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Uraloğlu, programda yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihi ile sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, "peygamberler şehri" Diyarbakır'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Milletin refahını yükseltmek ve küresel bir aktör olan ülkenin gücüne güç katmak için mücadele ettiklerini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda ülkenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkelerine bağlı kalarak, yeni başarılara imza attıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılında, yaklaşık 256 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 81 il gibi Diyarbakırlı iş insanlarının, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün gelişmesi ve ülkenin ekonomisinin güvenli ve istikrarlı bir ortamda büyümesine yönelik çok önemli katkılar yaptığını aktardı.

- Ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım

Uraloğlu, Diyarbakır'ın birçok sektörde bölgenin en büyük ihracat merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 12'nci Kalkınma Planı dönemimizin hedeflerini ortaya koydu. Yıllık ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. Geçen yıl dünyadaki büyümenin yüzde 3, Türkiye'deki büyümenin ise yüzde 4,5 olduğunu özellikle size ifade etmek istiyorum. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Hiçbir başarı kendiliğinden gelmez.

Cumhurbaşkanımız, AK Parti ile ülkemizin siyaset hayatına, birlik ve dirlik getirdi. Türkiye'yi küresel bir güce, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürdü. 100 yıllık işler 22 yıla sığdı. Türkiye'nin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık. Temeller atıp bitirilemeyen yollar, ışığa çıkamayan tüneller, inşa edilmeyen köprüler dönemini kapattık. Akla hayale sığmayacak vaatler verip, her şeyi unutma dönemini sona erdirdik. Geçit vermez dağları delerek, vadileri, boğazları köprü ve viyadüklerle geçerek Türkiye'nin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik. Çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı, ekonomik büyümenin birincil şartıdır. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir."

Yapılan her yeni yolun, geçtiği yerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültür hayatına can kattığını bildiren Uraloğlu, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak ihracatı artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için uluslararası projeleri gündemlerine aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hepimiz için çok önemli bir projedir. Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan Fav Limanı'na gelecek yüklerin, 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu, Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız.

Yine, Orta Koridor'da bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars hattına ek olarak Zengezur koridorunun açılmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile birlikte, Zengezur koridoru orta koridorun gelişimini daha da destekleyecektir. 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Aralık-Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, daha sonrasında ise planlanan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu projeleriyle Dilucu ile Ankara arasındaki demiryolu bağlantısı sağlanacak."

Diyarbakır'ın çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüklerini, Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini kaydeden Uraloğlu, şu anda toplam proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı kara yolu projesine devam ettiklerini bildirdi.

- "Siyasi hesaplar yaparak, hizmet üretenlere kimse engel olmasın"

Ülkenin en büyük fosfat kaynağı olan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üretilen ham madde ve ürünlerin demir yolu ile taşınabilmesi amacıyla 53 kilometrelik Diyarbakır-Mazıdağ İltisak Hattını da inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, demiryollarında dev projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı.

Tüm Türkiye'de yaşanan havayolu taşımacılığındaki gelişmenin Diyarbakır'da da etkisini gösterdiğini aktaran Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin siyaset tarihinde, Diyarbakır her zaman etkin konumda oldu. Diyarbakır, bugün de siyaset sahnesinde aynı etkinliğini ve ağırlığını muhafaza ediyor. Ama sizlerin de çok iyi bildiği üzere hükümetler de belediyeler de gelir geçer. Ama bu süreçte hizmet götürmezsen daha sonra ne izin kalır ne de adın. Bu nedenle diyorum ki, siyasi hesaplar yaparak, hizmet üretenlere kimse engel olmasın. İstanbul'da, Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılmadığını, Boğaz'ın iki yakasının hala sadece iki köprüyle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleriyle aşıldığını düşünün. Sizce trafik nasıl olurdu? İstanbul Boğazı kaç saatte geçilirdi? Ya da aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'e çıkarmasak hava yolu nasıl halkın yolu olacaktı? Tüm bu mega projelerimizle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık."

"Diyarbakır'ın artık ideoloji siyaseti yerine hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Diyarbakır'da da o var ve olmaya da devam edecek. Diyarbakır, bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti ve marka şehir olana kadar çalışacak, eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bütün ilçe belediye başkanlıklarına talip olduklarını söyledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ile planladıkları tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, "Diyarbakır'a ayrıca bir değer katacak ve hizmet edecektir. Kendisi açıkladı, 26 projesi var. Biz de yakından takip ettik ve gerekli işbirliğini de yaptık." dedi.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutlaka yerel yönetimlerle yapacağımız işbirliği, o kente yapacağımız hizmetin kalitesini, seviyesini, miktarını artıracaktır. Onun için ben diyorum ki, bir de Diyarbakır'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturalım. 31 Mart'ta hep beraber gayret edelim ve buluşturalım. Ray projesi var başkanımızın tanıttığı. Sonuna kadar arkasındayım ve destek olacağım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır'a hizmet etmeye beraberce devam edeceğiz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun da konuşma yaptığı program, daha sonra basına kapalı sürdü.

Programa, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ve iş insanları katıldı.