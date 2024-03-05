Diyarbakır'da 116 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 116 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 116 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.