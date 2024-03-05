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        Diyarbakır'da 116 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 116 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:58
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        Diyarbakır'da 116 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 116 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 116 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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