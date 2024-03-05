Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açılış Töreni'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Diyarbakır'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi ülkemiz için çok önemli. 2002 yılından bu yana bakanlık olarak Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 652 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, ​​​​​​​Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarih, kültür ve medeniyetler beşiği, Anadolu'nun kadim şehri Diyarbakır'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yatırımlarının yegane hedefinin 85 milyon vatandaşa daha konforlu ve güvenli bir yaşam sunabilmek olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu çalışmalarının bir başka etkisinin de özellikle Diyarbakır gibi bölgesinde bir merkez olan şehirlerin cazibesini artırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 81 ili birbirinden ayırt etmeksizin hayata geçirdikleri projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle kara yollarının, en dinamik ulaşım modu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir noktasında doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü, kasabası ya da büyükşehri fark etmeden projeleri aralıksız hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin faaliyete geçmesiyle Diyarbakır'ın "Bereketli Hilal" olarak anılan verimli topraklarının, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine öncülük ettiğini bildirdi.

Diyarbakır'ın ticaret merkezlerine kolay ulaşılabilen coğrafi konumuna işaret ederek dinamik ve genç nüfusu, eşsiz tarihsel dokusunun sağladığı turizm potansiyeli ile gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle Diyarbakır'ın ulaşım ağının güçlendirilmesinin ülke için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"2002 yılından bu yana bakanlık olarak Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 652 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 456 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 2 kilometreden 285 kilometreye çıkardık. Diyarbakır-Mardin yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Diyarbakır-Silvan yolu, kuzeybatı ve güneybatı çevre yolları, havaalanı bağlantı yolu, Diyarbakır-Ergani yolu köprü ve köprülü kavşakları, Diyarbakır şehir geçişindeki köprülü kavşaklar gibi önemli kara yolu projelerini bitirdik. 9 bin 852 metre uzunluğunda 97 köprü inşa ettik. Malabadi, Eğil, Eğil Sancak, Dicle Ongözlü, Çüngüş, Dörtulular ve Dilaver gibi tarihi köprülerin restorasyonunu da gerçekleştirdik. Şu anda da toplam proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de açılışı için bir araya geldiğimiz Diyarbakır-Bismil-Batman yolumuzdur. Diyarbakır'ı Batman'a bağlayan 66 kilometre uzunluğundaki Bismil-Batman güzergahı Bismil Ovası'ndan geçmektedir. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı yolumuzda özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiği önemli ölçüde artmaktadır."

Hizmete sunulan bu yolda 3 modern dönel kavşak, 3 sığınma cepli kavşak, 7 hemzemin kavşak, 7 alt geçit ve 1800 metre uzunluğunda 60 menfez inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, yolun hayırlı olmasını diledi.

- Diyarbakır'ın tüm demir yolu ağı yenilendi

Yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek, Diyarbakır-Bismil-Batman güzergahındaki trafik güvenliğini ve konforunu arttırdıklarını bildiren Uraloğlu, GAP bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, ekonomik taşınmasını tesis ettiklerine, bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağladıklarına dikkati çekti.

Uraloğlu, "Yolumuz ile zamandan 33 milyon, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 kilometre uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin BSK ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlar ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarında altyapı dahil çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda, 25,9 kilometre uzunluğunda Diyarbakır-Şanlıurfa yoluna bağlantıyı sağlayacak farklı seviyeli kavşağın inşaatını da planladıklarını bildirdi.

Toplam 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve 7 bin metre atık su imalatı ile 1800 metre içme suyu hattının tamamlandığını anlatan Uraloğlu, mart ayı sonuna kadar 7,3 kilometrelik kesimi bitirmeyi hedeflediklerini, geri kalan kısmı da bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Diyarbakır'ın hava yolu ve demir yolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Kurtalan arası 100, Diyarbakır-Batman arası 40, Malatya-Diyarbakır 30 ve Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır'ın tüm demir yolu ağını yenilediklerine işaret etti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni iltisak hattı yaparak demir yolu ağına dahil ettiklerini anlatan Uraloğlu, Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarının sürdüğünü, bu hattın Elazığ üzerinden Malatya-Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı yapılarak ülkenin doğu ve batı kesimindeki demir yolu ağına entegrasyonunun sağlanacağını, böylece Diyarbakır'ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, "İlk etapta Elazığ üzerinden düşünüyoruz, ilerleyen zamanlarda da Gaziantep'ten itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, bunu da düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu bölgeden biraz güneyimizden geçecek olan Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp Ovaköy Sınır Kapısı'ndan girecek olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol. Ülkemizi baştan başa katederek Kapıkule'den Avrupa'ya çıkacak olan hattımızda da çalışmalarımızı çok yakından takip ediyoruz. İnşallah Irak tarafından bu sene içerisinde çalışmalara fiili olarak başlayabilirsek bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin gelişimine çok ciddi bir destek verecektir. Elazığ üzerinden bağlayacağımız hattın etüt çalışmaları devam ediyor. Oradan Sivas'a bağlayacağız ilk etapta, Sivas'tan Ankara'ya olan hattımızı biliyorsunuz, onu işletmeye açmış olduk. Böylece Diyarbakır'ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Diyarbakır-Erbil uçak seferlerini de bu ay içerisinde başlatmayı planlıyoruz"

Bakan Uraloğlu, 70 kilometre uzunluğa sahip Ergani-Leylek-Diyarbakır-Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demir yolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Ergani'deki mevcut istasyona bağlantısı bulunan bu projeyle birlikte Bozdemir-Diyarbakır-Ergani arasındaki konvansiyonel hat kapasitesini büyük oranda artıracağız. Tüm Türkiye'de yaşanan hava yolu taşımacılığındaki gelişme elbette Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Diyarbakır Havalimanı'nı da yeniledik ve yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardık. Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası, ülkemizin doğusunda yolcu körüklü ilk havalimanı oldu. Yeni ve modern bir terminal binasıyla da Diyarbakır'a yakışan, Diyarbakır'a yaraşan bir havalimanına kavuştuk. Bu yatırımlar ile 2002 yılında 211 bin olan yolcu trafiğini, 2023 yılında 2 milyonun üzerine çıkardık. Diyarbakır, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde geçen son 22 yılda çok gelişti ve bambaşka bir şehir oldu. Güneydoğu Anadolu’nun parlayan yıldızı haline geldi. Bu gelişimde Diyarbakır'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarının payı çok büyük. Yapılan her yol ulaştığı yere yatırım çekiyor, bölgenin ticari hareketliliğini hızlandırıyor, ekonomisini güçlendiriyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonrasında da Diyarbakır'ın gelişimi, Diyarbakırlıların kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden ile planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Diyarbakır-Erbil uçak seferlerini de bu ay içerisinde başlatmayı planlıyoruz."

Vali Ali İhsan Su da güzel bir hizmeti açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kentte eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya her alanda ve sektörde çok önemli hizmetleri hep birlikte gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise hükümetleri döneminde Diyarbakır'a ve bölgeye çok büyük hizmetlerin olduğunu anlatarak, GAP'ın tamamlanmasıyla bölgenin Türkiye'nin en önemli tarım merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Diyarbakır'ın tarımsal üretimi, ticari potansiyeli ve eşsiz tarihsel dokusuyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu, bölgedeki sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla şehrin tarımsal verimliliğinin daha da artacağını anlatarak, "Diyarbakır'ın kara yolu konforunu arttıracak aynı zamanda şehrin büyüyen yapısına cevap verecek yatırımlar kapsamında 66 kilometrelik Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ulaşım standardını yükseltmektedir." diye konuştu.

Daha sonra yolun açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.