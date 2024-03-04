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        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yarım saatte 1 kamyonet çöp toplandı

        DİYARBAKIR'da 60 kişi, Hevsel Bahçeleri'nde yarım saatte 1 kamyonet çöp topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:10
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        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yarım saatte 1 kamyonet çöp toplandı
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        DİYARBAKIR’da 60 kişi, Hevsel Bahçeleri'nde yarım saatte 1 kamyonet çöp topladı. Topluluk sözcüsü Mehmet Deniz, herhangi bir dernek veya kuruma bağlı olmadan temizlik yaptıklarını belirterek, “UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçelerimiz duyarsızca kirletiliyor. Bizler de sosyal sorumluluğumuzu esas alarak sahip çıkıyoruz. Bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

        Kentte birçok meslekten kişinin bir araya gelerek kurduğu Diyarbakır Sosyal Etkinlik Topluluğu üyeleri, UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde çevreyi temizledi. 60 kişinin katıldığı temizlikte, yarım saatte 1 kamyonet çöp toplandı. Topluluk sözcüsü Mehmet Deniz, Diyarbakır’ın kültürüne sahip çıktıklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımızla birlikte tamamen gönüllülük esaslı birlikteyiz. Amacımız doğayla, kültürle birleşmek, bir arada olmak. Muhteşem bir kültüre, doğaya, tarihe sahibiz. Bunu korumak bizim en büyük görevimiz ve bunu da gönüllülük esaslı yapıyoruz. Herhangi bir dernek, kuruluş, resmi oluşum değiliz. Ücretsiz etkinlikler düzenleyerek bu şekilde doğamıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Hevsel Bahçelerimiz maalesef duyarsızca kirletiliyor. Bizler de sosyal sorumluluğumuzu esas alarak temizlik yapıyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘BÖLGENİN SEBZE MEYVE İHTİYACINI KARŞILIYOR’

        Topluluk üyelerinden ziraat mühendisi Emel Ören ise Hevsel Bahçeleri’nde yapılan üretimle Diyarbakır ve çevre illerin sebze ve meyve ihtiyacını önemli oranda karşılandığını söyleyerek, “Burası UNESCO koruması altında, yeşil sebzelerin dikildiği çok önemli bir nokta. Genellikle insan elinin değmediği, kolaylıkla araçların girmediği bir yer. Fakat görüyoruz ki, kısacık bir zamanda 1 kamyonet çöp çıktı. Genelde tarım ilaçları, çuvallar, kartonlar, plastikler, pet şişeler, pet şişe kapakları, bunların doğada geri dönüşümü uzun yıllar sürmektedir ve doğamızı kötü kirletmektedir. Turistlerin de ilk uğrak noktası Keçi Burcu, Surlar ve Hevsel Bahçeleri olmaktadır” dedi.

        ‘YABAN HAYATA DA KATKI SUNUYORUZ’

        Üyelerden Ömer Faruk Toğrul da gelenlerin Hevsel Bahçeleri’ni korumalarını isteyerek, şöyle konuştu:

        “Burası Mezopotamya için endemik bitki türlerinin ve yaban hayatının sürekli aktif olduğu bir noktadır. Etkinliğimizin amacı da onları korumak ve yaşatabilmektir. Hevsel Bahçeleri’nde 200’ün üzerinde hayvan türlerimiz vardır. Bunlar bizim için çok önemli ve değerli olduğu için, onların geleceğini de düşünüyoruz. Bu yüzden de bu etkinliği organize ettik. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İnsanı çok üzen bir durum, çünkü burada çok değerli bitkiler var. Burada çok değerli hayvanlar var. Su samurlarımız, kelebeklerimiz var. Bunlar bizim çok değerli kültür mirasımız aslında. Lütfen Hevsel Bahçelerimizi, doğal alanlarımızı kirletmeden sahip çıkarak burada bir birlik altında toplanalım.”

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