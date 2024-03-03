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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, engellilere yönelik projelerini paylaştı:

        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için şehri engelsiz hale getireceğini belirterek, "Kullanmanız gereken, yaşamınıza, hayatınıza yardımcı olan aletleri, elektrikli tekerlekli sandalyeleri ücretsiz vereceğiz. Zemin katta mekanları size tahsis edeceğim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:22
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, engellilere yönelik projelerini paylaştı:
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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için şehri engelsiz hale getireceğini belirterek, "Kullanmanız gereken, yaşamınıza, hayatınıza yardımcı olan aletleri, elektrikli tekerlekli sandalyeleri ücretsiz vereceğiz. Zemin katta mekanları size tahsis edeceğim." dedi.

        Bilden, merkez Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Bileşenler Federasyonu'nu ziyaret etti, Federasyon Başkanı Abdulmecit Yılmaz ve engellilere yönelik faaliyet yürüten derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi.

        31 Mart'taki seçimlerin siyasi değil, hizmet seçimi olduğunu belirten Bilden, kente özgü çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

        Engellilere yönelik 3 proje hayata geçireceğini ifade eden Bilden, şöyle dedi:

        "Şehri engelsiz hale getireceğim. Bu benim için vazgeçilmez bir kuraldır. Kullanmanız gereken, yaşamınıza, hayatınıza yardımcı olan aletleri, elektrikli tekerlekli sandalyeleri belediye olarak ücretsiz vereceğiz. Zemin katta mekanları rahatça kullanmanız için size tahsis edeceğim ve hiçbir şekilde kira ve ücret almayacağız."

        Engellilere yönelik çok şey yapılabileceğini dile getiren Bilden, engellilerin bu kentte mutlu yaşaması gerektiğini belirtti.

        Bilden, "Engelli kardeşlerim eğer bu şehirde engelsiz bir şekilde yaşamlarını sürdüremiyorlarsa, diğerlerinin hepsi hikayedir ve hiçbir anlamı yoktur. Söz verdiysem, yaparım. Yaşantım boyunca da hep böyle oldu, bunu da herkes bilir. " ifadelerini kullandı.

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