Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 166 gözaltı (2)

‘SEÇİMDENSONRA BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞIZ’

DEM Parti öncülüğünde Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyan ve polise taş atanlarla birlikte gözaltı sayısı 166’ya çıktı. Eski HDP milletvekili Leyla Zana, etkinlikte, büyük kısmını Kürtçe yaptığı konuşmasında, “Sayın Öcalan’ın 1993’te ilan ettiği barış sürecinin yeniden başlamasını istiyor musunuz? Bu yolun yeniden açılması için hazır mısınız? Bir yandan CHP, bir yandan AKP, diğer yandan MHP, ‘Kürtler, yaptıklarımızdan razı ki bize destek veriyorlar’ diyorlar. Ama biz irademizi sadece kendimiz için kullanacağız. Kürtler öyle bir halk ki her şeyini, bayramını bile başka halklarla paylaşmış. Biz de diyoruz ki nevruzu kutlamak isteyen herkesin nevruzu kutlu olsun. Tüm genç kadınları ve genç erkekleri topluma emanet ediyorum. İktidarlara geçit vermeyin. Nevruz, nevruzu kutlayan herkesin olsun. Kim ki kutlamak isterse onlara kutlu ve mutlu olsun. 1993’te Sayın Öcalan ilk defa barışın yöntemlerine başvurmuştu. Barış berekettir. Barış sevgidir. Barış minnettir. Hep birlikte Serok Apo'nun ve tüm zindanların nevruzunu kutlayalım. Nevruz size kutlu olsun. Özgürlük ve barış yolunu hep birlikte açalım. 1993’te Öcalan’ın başlattığı barış ve çözüm süreci için yeniden hazır mısınız? Bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı, hep beraber seçimden sonra barışın yolunu açacağız” dedi.