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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, depremzedelerle buluştu

        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:24
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, depremzedelerle buluştu
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilden, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da konteyner kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

        Devletin Diyarbakır'da depremzedeler için 20 bin konut inşa ettiğini bildiren Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara çözüm getireceklerini, 104 bin konutu dönüştüreceklerini ve bu konutları ücret almadan inşa edeceklerini belirtti.

        Bilden, şöyle devam etti:

        "6 Şubat depreminde konutları zarar gören hemşerilerimizi ziyarete geldik. Çok güzel konteyner kent kurulmuş, asfaltı, okulu, camisi ve sosyal tesisleriyle. Çok sevindim. Bu hemşerilerimizin sorunlarını köklü çözmemiz lazım. Yaklaşık 20 bin konutu zaten devletimiz ilk günden beri inşa etti. Şimdiye kadar da 5 bin civarında anahtar teslimi yapıldı. Peyderpey biten konutlar da teslim ediliyor."

        Orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili çalışma yapmak gerektiğini aktaran Bilden, "Az hasarlıları ile ilgili bizim başkanlığımız döneminde mutlaka hemşerilerimize bir çözüm bulacağız. Çünkü belediye çözüm yeridir. 104 bin konutu dönüştüreceğiz. Onları da bu 104 bin konutun içerisinde ele alacağız. Bu hemşerilerimizin sorunlarını kökten çözeceğiz. Bu 104 bin konutu da hiçbir ücret almadan tüm masrafları belediyeden olmak kaydıyla inşa edeceğiz. İçinde sosyal tesisi, camisi, yolu hepsi de olacak şekilde." ifadelerini kullandı.

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