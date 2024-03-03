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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

        Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:05
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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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        Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1643'üncü gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

        Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Evladımı istiyorum. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar, yılmayacağım. Oğlumu çok özledim. İnşallah burada mücadelemin sonuçlanacağını biliyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

        Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Rahime Taşçı ise yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

        Taşçı, "10 senedir Faruk'u bekliyorum. Faruk'u çok özledim. Faruk tek çocuğumdu. Oğlumu almadan buradan ayrılmıyorum. Faruk devletimize, polisimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

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