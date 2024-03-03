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        Diyarbakır'da bir ayda ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi

        Diyarbakır'da polis ekiplerince geçen ay düzenlenen asayiş operasyonlarında, ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 538 şüpheliden 172'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:44
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        Diyarbakır'da bir ayda ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi
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        Diyarbakır'da polis ekiplerince geçen ay düzenlenen asayiş operasyonlarında, ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 538 şüpheliden 172'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet birimlerince 1-29 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan 190 kişinin de bulunduğu 538 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız 164 tabanca, 30 av tüfeği ve 19 kuru sıkı tabanca ile 1710 fişek ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 172'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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