Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da DEVA Partisi'nden istifa eden 50 kişi AK Parti'ye katıldı

        Diyarbakır'da, DEVA Partisi Bağlar İlçe Başkanı Haşim Çubuk ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da DEVA Partisi'nden istifa eden 50 kişi AK Parti'ye katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, DEVA Partisi Bağlar İlçe Başkanı Haşim Çubuk ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol'un seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır'ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını istediklerini belirtti.

        AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıllık süreçte ülkede gerçekleştirilen hizmetlere değinen Ocak, şunları kaydetti:

        "Partimize katılan arkadaşlarımızın seçime kadar göstereceği çaba ve gayret çok önemli. Her bir arkadaşımızdan çaba ve gayret göstermelerini istiyoruz. Bu arkadaşlar kendi bölgelerinde çok etkili kişilerdir ve gösterecekleri çaba bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Hepsine 'hoş geldiniz' diyorum."

        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirterek, Diyarbakır'da kadrolarıyla çok ciddi hizmetler yapacaklarını aktardı.

        Bilden, şunları kaydetti:

        "DEVA Partisi'nden partimize katılan Bağlar İlçe Teşkilat Başkanı Çubuk ve diğer parti üyeleri bize, 'Diyarbakır'da AK Parti çok güçlü bir şekilde bu dönem belediyeyi almaya yürüyor ve belediyeyi inşallah alacaksınız.' dedi. Böyle olunca onlar da bir oy bir oydur mantığıyla bize katılım kararı aldılar. Bu çok kıymetli. Bu amacı taşıyan tüm hemşehrilerimize kapımızın açık olduğunu duyurmak istiyorum."

        Haşim Çubuk ise Kürtçe, kendileriyle birlikte AK Parti'ye katılan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle ve milletimizin gücüyle Diyarbakır'a belediye olarak çok güzel hizmetler getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Ocak ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, partilerine katılan yeni üyelere rozet taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide 1 gol var!
        Derbide 1 gol var!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir ayda ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi
        Diyarbakır'da bir ayda ruhsatsız 164 tabanca ve 30 av tüfeği ele geçirildi
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, engellilere yö...
        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, engellilere yö...
        Diyarbakır'da "Tiyatro Sanata Bağlar Projesi"yle binlerce çocuk tiyatro ile...
        Diyarbakır'da "Tiyatro Sanata Bağlar Projesi"yle binlerce çocuk tiyatro ile...
        Diyarbakır'da veteriner hekim adayları yaban hayvanlarının tedavisini uygul...
        Diyarbakır'da veteriner hekim adayları yaban hayvanlarının tedavisini uygul...
        Torununun sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden iti...
        Torununun sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden iti...