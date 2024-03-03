Diyarbakır'da DEVA Partisi'nden istifa eden 50 kişi AK Parti'ye katıldı

Diyarbakır'da, DEVA Partisi Bağlar İlçe Başkanı Haşim Çubuk ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol'un seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır'ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını istediklerini belirtti.

AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıllık süreçte ülkede gerçekleştirilen hizmetlere değinen Ocak, şunları kaydetti:

"Partimize katılan arkadaşlarımızın seçime kadar göstereceği çaba ve gayret çok önemli. Her bir arkadaşımızdan çaba ve gayret göstermelerini istiyoruz. Bu arkadaşlar kendi bölgelerinde çok etkili kişilerdir ve gösterecekleri çaba bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Hepsine 'hoş geldiniz' diyorum."

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirterek, Diyarbakır'da kadrolarıyla çok ciddi hizmetler yapacaklarını aktardı.

Bilden, şunları kaydetti:

"DEVA Partisi'nden partimize katılan Bağlar İlçe Teşkilat Başkanı Çubuk ve diğer parti üyeleri bize, 'Diyarbakır'da AK Parti çok güçlü bir şekilde bu dönem belediyeyi almaya yürüyor ve belediyeyi inşallah alacaksınız.' dedi. Böyle olunca onlar da bir oy bir oydur mantığıyla bize katılım kararı aldılar. Bu çok kıymetli. Bu amacı taşıyan tüm hemşehrilerimize kapımızın açık olduğunu duyurmak istiyorum."

Haşim Çubuk ise Kürtçe, kendileriyle birlikte AK Parti'ye katılan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle ve milletimizin gücüyle Diyarbakır'a belediye olarak çok güzel hizmetler getireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Ocak ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, partilerine katılan yeni üyelere rozet taktı.