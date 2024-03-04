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        AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Bilden: Hiçbir hemşehrimizi borçlandırmadan evini teslim edeceğiz

        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Aayı Mehmet Halis Bilden, proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, kent merkezinde 9 bölgenin kentsel dönüşüme tabi tutulacağını belirterek, "Tek bir kuruş para istemeden biz bu konutların hepsini hemşehrilerimize teslim edeceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:50
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        AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Bilden: Hiçbir hemşehrimizi borçlandırmadan evini teslim edeceğiz
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Aayı Mehmet Halis Bilden, proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, kent merkezinde 9 bölgenin kentsel dönüşüme tabi tutulacağını belirterek, “Tek bir kuruş para istemeden biz bu konutların hepsini hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Bizim, Diyarbakır’ın da farkı o olsun. Bununla da 10 bin istihdam oluşturacağız. Hiçbir hemşehrimizi krediyle uğraştırmayacağız. Hiçbir hemşehrimizi borçlandırmayacağız. Sadece bulunduğu yeri taahhüt edecek, ‘Ben belediyeye burayı taahhüt ediyorum, veriyorum’ diyecek. Onun karşılığında da evini ona teslim edeceğiz” dedi.

        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, proje tanıtımında, seçilmesi durumunda gerçekleştirecekleri projeleri anlattı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da katıldı. Seçilmesi durumunda Diyarbakır’a başta raylı sistem kuracaklarını söyleyen Bilden, kenti turizm alanında da ihya edeceklerini belirterek, “İki farklı noktada teleferik kuracağız. Biri Fiskaya’dan Dicle Üniversitesi’ne, diğeri Mardinkapı’dan Kırklardağı’na. Bu şekilde Dicle Vadisi’nin o muazzam manzarasına kuş bakışı bakabileceğiz. Her projemiz kıymetlidir ama kentsel dönüşüm projemiz hayati önem taşıyan bir proje. Kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken 9 bölgemiz var. Yolaltı, Huzurevleri ve Sanayi Mahallesi, Gürdoğan, Aziziye, Cumhuriyet, Peyas, Bağlar, Ben-u Sen, Ferit Köşk. Buralarda yaklaşık 104 bin bağımsız bölüm var. Bunun 10 bini ticaret, 94 bini de konut. Allah korusun çok küçük bir deprem olsa bile inanın çok sayıda evimiz yerle bir olur. Allah muhafaza etsin inşallah. Dolayısıyla bu olmazsa olmaz hayati bir projedir” diye konuştu.

        ‘BÜTÜN ÇÜRÜK YAPILARI DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLACAĞIZ’

        Kentsel dönüşüm projesiyle konutlarını dönüştürmek isteyenlerin borçlandırılmayacağını söyleyen Bilden, “Peki, nasıl yapacağız? 104 bin konutun hepsini 10 yılda, 5 yılda bitirmek mümkün değil. 2 dönemde eğer siz bu kardeşinize ruhsat verirseniz biz bütün çürük yapılarımızı dönüştürmüş olacağız. En önemli cümleyi söylüyorum; bu vatandaşlarımızın konutları bitecek, kaç metre karede kalıyorsa minimum o kadar eve sahip olacak. Geniş balkonu, sosyal donatı alanları, hepsi olacak şekilde. Modern şehirler, uydu kentler kuracağız. Karacadağ bölgesi buna müsait zaten. Şu an 20 bine yakın da deprem konutu orada bitmek üzere. Geçen İçişleri Bakanımız geldi, 1500 konutun anahtarlarını da hep beraber teslim ettik. Bizim örneklerimiz çoktur. AK Parti hükümetleri çok işler yaptı. Bunlar çok zor işler değildir. Biz vatandaşlarımızın evlerini hazır hale getireceğiz. Diyelim ki, kirada kalması gerekiyorsa da kiranın hepsini biz ödeyeceğiz. Tek bir kuruş para istemeden biz bu konutların hepsini hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Bizim, Diyarbakır’ın da farkı o olsun. Bununla birlikte 10 bin istihdam oluşturacağız. Hiçbir hemşehrimizi krediyle uğraştırmayacağız, hiçbir hemşehrimizi borçlandırmayacağız. Sadece bulunduğu yeri taahhüt edecek, ‘Ben belediyeye burayı taahhüt ediyorum, veriyorum’ diyecek. Onun karşılığında da evini ona teslim edeceğiz. Nasıl mı yapacağız? Çok örneği var, göreceksiniz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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