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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, kente yönelik 26 projesini açıkladı:

        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:00
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        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, kente yönelik 26 projesini açıkladı:
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        AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, kente yönelik projelerini tanıtan Bilden, demokratik siyasette etkili hizmetin huzurla olacağını söyledi.

        Huzuru korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Bilden, huzuru korumak için üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Diyarbakır için güzel bir yarış içerisinde olduklarını ifade eden Bilden, şöyle konuştu:

        "Geleceğin Diyarbakır'ını inşa etmeye talibiz. Müreffeh, huzurlu ve güvenli Diyarbakır'ı hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle inşa etmeye talibiz. Diyarbakır menfi siyasetten, yapay gündemden çok çekti. Artık şehrimizin kaybedecek tek bir dakikası yok. Biz hep müspet siyaset yapacağız. Bizim yapay gündemlerle işimiz asla olamaz. Proje üreteceğiz, hizmet yapacağız ve her gün Diyarbakır'ın üzerine bir şeyler ekleyeceğiz."

        - "İlk 5 yılımızda 60 bin kişiye istihdam olanağı sağlamış olacağız"

        Diğer partilerin adaylarıyla sadece rakip olduklarını, düşman olmadıklarını dile getiren Bilden, "Projelerle, düşüncelerle yarışalım ama kardeşliğimize, dostluğumuza asla halel getirmeyelim, getirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Bilden, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin iştirak şirketleri ile kentteki istihdamı artırmak için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "İlk 5 yılımızda 60 bin kişiye istihdam olanağı sağlamış olacağız. Şehrimizdeki tarım, turizm, sanayi ve ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler Diyarbakır ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra birçok kişiye iş imkanı sunacak. Bu çeşitli istihdam alanları sayesinde Diyarbakır halkının geçimini sağlaması ve ekonomik olarak güçlenmesi desteklenecektir. Belediye ve şirketlerin istihdam politikaları, şehrimizin kalkınmasına ve refah düzeyinin artmasına önemli katkılar sunacak."

        - 26 proje tanıtıldı

        İstanbul'daki Marmaray gibi Diyarbakır'da da Diyarray Projesi'ni hayata geçirmek istediklerini belirten Bilden, 4 merkez ilçede Diyarbakır İstihdam Yetenek ve Eğitim Kursları (DİYEK) merkezleri kuracaklarını aktardı.

        Bilden, Diyarbakır Surları'nın ihyası ve korunması kapsamında, yıkılmış ve yıktırılmış surları ayağa kaldıracaklarını dile getirerek, Fiskaya-Dicle Üniversitesi ve Mardinkapı-Kırklar Dağı arasında 2 noktadan 20 kişi kapasiteli teleferik hattı yapacaklarını aktardı.

        Turizm Destinasyonu Projesi ile turizm ve kültür etkinlikleri düzenleyerek vatandaşları ve turistleri kentin zengin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturacaklarını anlatan Bilden, "İnanç Yolu Projesi" ile Eğil ilçesindeki inanç yolunu tüm dünyaya tanıtacaklarını kaydetti.

        Kentte 40 kilometrelik mesira alanı yapacaklarını, Diyarbakır'ı daha iyi tanıtmak amacıyla binlerce yıllık lavların oluşturduğu Lav Yolu'nu turizme açmayı planladıklarını anlatan Bilden, Hevsel Bahçeleri'nde üretilen ürünlerin satıldığı "Hevsel Pazarı" kuracaklarını, kentte 5 termal otel inşa edeceklerini, 17 ilçeye kütüphane kuracaklarını anlattı.

        Bilden, El Cezeri Bilim Merkezi ve yeni bir Canlı Hayvan Borsası kuracaklarını, Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

        Kentte hayvan barınağı kuracaklarını, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencilerine yılda 8 ay boyunca aylık 2000 lira burs vereceklerini ifade eden Bilden, 13 ilçede mezbahane oluşturacaklarını, tüm ilçelerde yatay mimariye uygun Engelsiz Mola Evleri inşa edeceklerini, her ilçeye kapalı pazar yeri kuracaklarını aktardı.

        Üniversite öğrencileri, geliri asgari ücretin altında olan emekliler, engelliler ve geliri olmayanların su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını belirten Bilden, kentte tüm bu hizmetlerin de bulunduğu 26 proje hayata geçireceklerini kaydetti.

        Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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