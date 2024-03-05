İstanbul'daki ölümlü kavganın şüphelisi, 2 yıl sonra Diyarbakır'da yakalandı

İSTANBUL'da, 2022'de, iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada aranan Kadri M. (27), Diyarbakır'da yakalandı.

Olay, 30 Nisan 2022'de gece saatlerinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Dorak, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden Kadri M.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1'i 'kasten öldürme', 2'si 'yaralama' olmak üzere 5 suç kaydı bulunan Kadir M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.