Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje, bölgenin gelişimine destek verecek

DİYARBAKIR’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu bölgeden, biraz güneyimizden geçecek olan Irak’ın Fav Limanı’ndan başlayıp, Ovaköy Sınır Kapısı’ndan girecek olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol, ülkemizi baştan başa katederek Kapıkule’den Avrupa’ya çıkacak olan hattımızda da çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. İnşallah Irak tarafında bu sene içerisinde çalışmalara fiili olarak başlayabilirsek, bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin gelişimine çok ciddi bir destek verecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Havalimanı’nda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır- Bismil- Batman kara yolunun açılış törenine katıldı. Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’in de yer aldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, vatandaşların konforlu ve güvenli yaşamalarını amaçladıklarını belirterek, “Bu çalışmalarımızın bir başka etkisi de özellikle Diyarbakır gibi bölgesinde bir merkez olan şehirlerin cazibesini artırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizi birbirinden ayırt etmeksizin hayata geçirdiğimiz projelerle, Türkiye Yüzyılı’nda şehirlerimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hiç şüphesiz, yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle kara yolları, en dinamik ulaşım sistemidir. Türkiye’nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden projelerimizi aralıksız hayata geçiriyoruz. Bugün de sizlerle birlikte Diyarbakır-Bismil-Batman yolumuzun açılışıyla ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz” diye konuştu.

‘DİYARBAKIR’IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 57,7 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’

Diyarbakır’ın ulaşım ağının güçlendirilmesi için 2002 yılından bu yana ulaşım ve altyapı için 57,7 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Güneydoğu Anadolu Projesi’nin faaliyete geçmesiyle Diyarbakır’ın ‘Bereketli Hilal’ olarak anılan verimli toprakları, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine öncülük etmektedir. Diyarbakır’ın ulaşım ağının güçlendirilmesi ülkemiz için çok önemli. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Diyarbakır’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57,7 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 456 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 2 kilometreden 285 kilometreye çıkardık. Diyarbakır-Mardin yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Diyarbakır-Silvan yolu, Kuzey Batı ve Güneybatı çevre yolları, havaalanı bağlantı yolu, Diyarbakır-Ergani yolu köprü ve köprülü kavşakları, Diyarbakır şehir geçişindeki köprülü kavşaklar gibi önemli kara yolu projelerini bitirdik. 9 bin 852 metre uzunluğunda 97 adet köprü inşa ettik. Malabadi, Eğil, Eğil Sancak, Dicle On Gözlü, Çüngüş, Dört Ulular ve Dilaver gibi tarihi köprülerinin restorasyonunu da gerçekleştirdik. Şu anda da toplam proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de açılışı için bir araya geldiğimiz Diyarbakır-Bismil-Batman yolumuzdur” diye konuştu.

‘YILDA 57 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ’

Yapılan yolla zamandan 33, akaryakıttan da 24 milyon lira tasarruf edileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Diyarbakır’ı Batman’a bağlayan 66 kilometre uzunluğundaki Bismil-Batman güzergahı Bismil Ovası’ndan geçmektedir. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı yolumuzda özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiği önemli ölçüde artmaktadır. Hizmete sunulan bu yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet altgeçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek; Diyarbakır-Bismil-Batman güzergahındaki trafik güvenliğini ve konforu artırdık. GAP Bölgesi’nde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettik. Bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağladık. Yolumuz ile zamandan 33 milyon lira, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 kilometre uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin bitümlü sıcak karışım (BSK) ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz. Gelirken 12,4 kilometrelik yolu gördük. Yolun talimatını verdik, inşallah en kısa zamanda ihalesini yapacağız. Artık yolun sadece bölünmüş olmasına kanaat getirmiyoruz, yol bitümlü sıcak karışımlı da olsun istiyoruz. Çünkü AK Parti dönemi, bunu sizlere gösterdi, hepimize gösterdi. Bağlar ilçesinde yapımı devam eden Deprem Konutları’nın bağlantı ve imar yollarında altyapı dahil çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda, 26 kilometre uzunluğunda Diyarbakır-Şanlıurfa yoluna bağlantıyı sağlayacak farklı seviyeli kavşak imal ediyoruz. Toplamda 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve 7 bin metre atık su imalatı ile bin 800 metre içme suyu hattı tamamlanmıştır. Mart ayı sonuna kadar 7,3 kilometrelik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalan kısmı da bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

‘FAV LİMANI’NDAN BAŞLAYAN HATTAKİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ’

Irak’ın Fav Limanı’ndan başlayan ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya bağlanan hızlı tren ve otoyol yatırımını yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Diyarbakır’ın hava yolu ve demir yolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Diyarbakır-Kurtalan arası 100 kilometre, Diyarbakır-Batman arası 40 kilometre, Malatya- Diyarbakır 30 kilometre ve Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır’ın tüm demir yolu ağını yeniledik. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ni iltisak hattı yaparak demir yolu ağına dahil ettik. Diyarbakır’ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ’a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren Projesi’nin etüt çalışmalarımız devam etmektedir. İlk etapta Elazığ üzerinden düşünüyoruz, ilerleyen zamanlarda da Gaziantep’ten itibaren Şanlıurfa-Diyarbakır, bunu da planlıyoruz. Bu bölgeden, biraz güneyimizden geçecek olan Irak’ın Fav Limanı’ndan başlayıp, Ovaköy Sınır Kapısı’ndan girecek olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol, ülkemizi baştan başa katederek Kapıkule’den Avrupa’ya çıkacak olan hattımızda da çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. İnşallah Irak tarafında bu sene içerisinde çalışmalara fiili olarak başlayabilirsek, bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin gelişimine çok ciddi bir destek verecek. Elazığ üzerinden bağlayacağımız hattın etüt proje çalışmaları devam ediyor. Oradan Sivas’a bağlayacağız ilk etapta, Sivas’tan Ankara’ya olan hattımızı biliyorsunuz işletmeye açmış olduk. Böylece Diyarbakır’ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. 70 kilometre uzunluğa sahip olan Ergani-Leylek-Diyarbakır-Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demir yolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını da bir taraftan sürdürüyoruz. Ergani’deki mevcut istasyona bağlantısı bulunan bu projeyle birlikte Bozdemir-Diyarbakır-Ergani arasındaki konvansiyonel hat kapasitesini büyük oranda artıracağız. Tüm Türkiye’de yaşanan hava yolu taşımacılığındaki gelişme, elbette Diyarbakır’da da etkisini gösterdi. Diyarbakır Havalimanı’nı da yeniledik ve yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardık. Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası, ülkemizin doğusunda yolcu körüklü ilk havalimanı oldu. Yeni ve modern bir terminal binasıyla da Diyarbakır’a yakışan, Diyarbakır’a yaraşan bir havalimanına kavuştuk. Bu yatırımlar ile 2002 yılında 211 bin olan yolcu trafiğini, 2023 yılında 2 milyonun üzerine çıkardık” diye konuştu.

‘HİZMETLERİ TAMAMLAYACAK OLAN AK PARTİ’DİR’

Diyarbakırlılardan AK Parti’yi denemelerini isteyen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Hamdolsun Diyarbakır, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 22 yılda çok gelişti ve bambaşka bir şehir oldu. Güneydoğu Anadolu’nun parlayan yıldızı haline geldi. Bu gelişimde Diyarbakır’a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarının payı çok büyük. Yapılan her yol ulaştığı yere yatırım çekiyor, bölgenin ticari hareketliliğini hızlandırıyor, ekonomisini güçlendiriyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonrasında da Diyarbakır’ın gelişimi, Diyarbakırlıların kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Kendisi dün 26 projenin lansmanını yaptı. Biz de gerekli istişarelerde bulunduk. Burada bizi ilgilendiren projeler var. Bunların başında Diyarbakır-Ray geliyor. Diyarbakır bunu çoktan hak etti, biz de başkanımızı sonuna kadar destekleyeceğiz inşallah. Yine burada talep ettiğiniz Erbil uçuşları var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Diyarbakır’ı ziyaret ettiğinde gündeme gelmişti. Biz de onunla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah bu ay içerisinde de Erbil uçuşlarını başlatmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bazı imalatları, bazı hizmetleri bazen biraz geciktirmiş olabiliriz. Belli sebepleri olabilir onların, ancak onları da tamamlayacak olan da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarlarıdır. Biz de bu düşüncelerle buradayız, hem yolun açılışını yapıyoruz, hem de Diyarbakır’da birtakım etkinliklerde bulunacağız. Büyükşehirle çalışmamız mutlaka kıymetlidir. Diyarbakırlı kardeşlerimden şunu istiyorum; deneyin bizi. Hepimiz kazanırız. AK Parti belediyeciliğiyle, Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle hep beraber kazanırız inşallah.”