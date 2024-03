Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje, bölgenin gelişimine destek verecek (2)

‘2028’DE17 BİN 554 DOLAR KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için geldiği Dİyarbakır’da, bir otelde düzenlenen ‘İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’ toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 2028 yılında kişi başına düşen milli gelirin 17 bin 554 dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız 12'nci Kalkınma Planı dönemimizin hedeflerini ortaya koydu. Yıllık ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti ile ülkemizin siyaset hayatına, birlik dirlik getirdi. Türkiye’yi küresel bir güce, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürdü. 100 yıllık işler 22 yıla sığdı. Bu nedenle aziz milletimiz de her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyerek ‘Durmak yok, yola devam’ dedi. Baktık ki, Türkiye’nin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık. Temeller atıp bitirilemeyen yollar, ışığa çıkamayan tüneller, inşa edilmeyen köprüler dönemini kapattık. Akla hayale sığmayacak vaatler verip, her şeyi unutma dönemini sona erdirdik. Geçit vermez dağları delerek, vadileri, boğazları köprü ve viyadüklerle geçerek Türkiye’nin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik. Çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı; ekonomik büyümenin birincil şartıdır. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Yapılan her yeni yol geçtiği yerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültür hayatına can katmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik” dedi.

‘İHRACATI ARTTIRMAK İÇİN ULUSLARARASI PROJELER GÜNDEMİMİZDE’

Bakanlık olarak ihracatı artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için uluslararası projeleri gündemlerine aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem ihracatı artırmak hem de alternatif pazarlar oluşturmak için uluslararası projeleri gündemimize alıyoruz. Örneğin; Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hepimiz için çok önemli bir projedir. Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan Fav Limanına gelecek yüklerin, bin 200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye’ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu’yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız. Yine, Orta Koridor’da bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattı’na ek olarak Zengezur Koridoru'nun açılmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile birlikte, Zengezur Koridoru orta koridorun gelişimini daha da destekleyecektir. 224 kilometre uzunluğundaki Kars- Aralık- Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, daha sonrasında ise planlanan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara arasındaki demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

‘2 YENİ TURİSTİK TREN HATTI AÇILIYOR’

Doğu Ekspresi’ne alternatif olacak 2 yeni tren hattının açılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Buradan sizlerle bir müjde de paylaşmak istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif sunacak, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik hattımızı nisan ayında seferlerine başlatmayı planlıyoruz. Bin 51 kilometre hat uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te Ankara’dan seferlerine başlayacak. ‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat turizm amaçlı duracak. Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenimiz ise Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü seferlerine başlayacak. Her iki turistik trenimiz de bölgenin turizm ve ticaret faaliyetlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘SİYASİ HESAPLAR YAPARAK HİZMET ÜRETENLERE KİMSE ENGEL OLMASIN’

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır’ın tüm belediyelerine talip olduklarını belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye’nin siyaset tarihinde, Diyarbakır her zaman etkin konumda oldu. Diyarbakır, bugün de siyaset sahnesinde aynı etkinliğini ve ağırlığını muhafaza ediyor. Ama sizlerin de çok iyi bildiği üzere hükümetler de belediyelerde gelir geçer. Ama bu süreçte hizmet götürmezsen daha sonra ne izin kalır ne de adın. Bu nedenle diyorum ki, siyasi hesaplar yaparak, hizmet üretenlere kimse engel olmasın. Bakın mesela İstanbul’da; Avrasya Tüneli’nin, Marmaray’ın ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapılmadığını, boğazın iki yakasını hala sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle aşıldığını düşünün. Sizce trafik nasıl olurdu? İstanbul boğazı kaç saatte geçilirdi? Ya da aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’e çıkarmasak havayolu nasıl halkın yolu olacaktı? Tüm bu mega projelerimizle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. Diyarbakır’ın artık ideoloji siyaseti yerine hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de ne varsa, Diyarbakır’da da o var ve olmaya da devam edecek. Diyarbakır’ı bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak, eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle sözlerimi sonlandırıyor, yaklaşan yerel seçimin Diyarbakır başta olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”