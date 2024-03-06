Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da DİSKİ Genel Müdürlüğünün 3 yıllık çalışmaları anlatıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatlarımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da DİSKİ Genel Müdürlüğünün 3 yıllık çalışmaları anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatlarımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz." dedi.

        Tutşi, merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde son 3 yılda yapılan içme suyu ve altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, DİSKİ olarak 15 bin 272 kilometrekare alanda, 13'ü kırsal olmak üzere 17 ilçenin tamamına 1047 mahallede hizmet verdiklerini, bu hizmetlerden 1 milyon 818 bin kişinin faydalandığını söyledi.

        Büyük bir vazife ifa ettiklerini, bu vazifeyi şehre ve ülkeye hizmet etme şuuruyla yaptıklarını bildiren Tutşi, su idareciliğinin zor iş olduğunu belirtti.

        "Tüm yatırımı yerin altına yaparsınız. Yerin altına adeta bir şehir daha kurarak yerin üstündeki günlük hayatın kesintisiz akması için 7 gün 24 saat durmadan çalışırsınız." ifadelerini kullanan Tutşi, suyun üretimi, taşınması, arıtılması, deşarj edilmesi, tesislerin işler tutulması ve işletilmesinde büyük emeklerin olduğunu kaydetti.

        Çok değil sadece birkaç yıl önce kırsal ilçelerin çoğunda düzenli su verilemediğini, içme suyu şebekelerinin kötü durumda olduğunu anımsatan Tutşi, şöyle konuştu:

        "Tüm ilçelerimizin kanalizasyon şebekeleri yetersiz ve atık suları arıtılmadan deşarj edilmekteydi. Kayıp kaçak oranlarımız yüksek, tahsilatlarımız çok düşüktü. Kırsal mahallelerimizin bir çoğunda sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlanamıyordu. Kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatlarımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat aralıksız su verebiliyoruz. 4 ilçemizin arıtma tesisini bitirip devreye aldık, 5 ilçemizin ihale aşamasında olduğunu gururla söylemek istiyorum. 2 ilçemizin projeleri bitmek üzere. En kısa sürede tüm ilçelerimizi atıksu arıtma tesislerine kavuşturacağız."

        Projeleri 1-2 yıllık değil, artık 15-20 yıllık planlamalar yapar hale geldiklerini, büyük yatırımlara imza attıklarını anlatan Tutşi, büyük projeler ürettiklerini bildirdi.

        DİSKİ'nin artık kendi enerjisini üretebilecek konuma geldiğini ifade eden Tutşi, şöyle devam etti:

        "2021 yılında DİSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığımda, DİSKİ'nin sloganını 'Su Gibi İşler' diye belirlemiştik. Su gibi işlemek, durmadan çalışmak, şehrin her noktasına hizmet götürmek demekti bizim için. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte, su gibi hayatlar, şeffaf ve temiz işlere imza attık. Bundan böyle DİSKİ, borcu olmayan, çalışanlarının maaş ve sosyal haklarını aksatmadan ödeyebilen, hizmet ağının her santimine hakim, yatırımları ile Diyarbakır'ın su geleceğini sağlama alan gözbebeğimiz bir kurumdur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!

        Benzer Haberler

        Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu
        Kadınlar ipek dokuma tezgahlarını 457 yıllık hamama kurdu
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Diyarbakır'da "Gençlik Buluşması"nda...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Diyarbakır'da "Gençlik Buluşması"nda...
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        Bakan Uraloğlu: Irak'ta Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemizden geçecek proje,...
        Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun öldü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun öldü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare restore ediliy...
        Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare restore ediliy...