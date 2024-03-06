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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Elazığ mitinginde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler hizmet ehliyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve çalışacağız. 1 Nisan'dan itibaren elde edeceğimiz bu seçim başarısıyla yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:49
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Elazığ mitinginde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler hizmet ehliyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve çalışacağız. 1 Nisan'dan itibaren elde edeceğimiz bu seçim başarısıyla yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye'de belediyecilikle ilgili çok büyük bir zihniyet değişikliğinin olduğunu söyledi.

        Bu zihniyet değişikliğinin belediyelerin hizmet yapan, hizmet üreten birimler haline dönüşmesiyle sonuçlandığını belirten Yılmaz, "Ondan önce belediyeler siyasi partilerin karargahıydı. Belediyeyi ele geçiren bir siyasi parti, yandaşlarını oraya dolduruyor, oradaki kaynakları siyasi amaçlarına kullanıyordu. Hizmet ehli, ak belediyelerin belediye başkanları buralarda ciddi boyutta hizmetler yapmaya başladı ve Türkiye'nin birçok şehri parmakla gösterilen şehirler haline geldi. Bunlardan biri de Elazığ'ımız." ifadesini kullandı.

        Elazığ'da çok güzel gelişmeler olduğunu dile getiren Yılmaz, bugüne kadar kente hizmet eden bakanlar, belediye başkanları ve milletvekillerine teşekkür etti.

        Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Hiç kimsenin emeğini küçümsemememiz lazım. Hiçbir şey kısa sürede bir dokunmayla olmuyor. Uğrunda yorulmakla, düşmekle, üzülmekle, uykusuz geceler geçirmekle oluyor. Bizler hizmet ehliyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve çalışacağız. 31 Mart günü, seçimin ertesi günü, seçimin galibi olarak seçimin kazanmışlığının verdiği mutlulukla Elazığ'a, ilçe belediyelerimizle birlikte, il belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları ile birlikte koşar adım Elazığ'a bıraktıkları yerden hizmetlerini devam ettireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren çok daha güzel ve hızlı bir şekilde hizmetlerine devam edecekler. Elazığ 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir mağduriyete, çok büyük bir sıkıntıya uğradı. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına sabır diliyorum. Kardeşlerim çok çalışacağız, birlikte çalışacağız, Elazığ'ın uğradığı mağduriyeti telafi edeceğiz. Özellikle 1 Nisan'dan itibaren elde edeceğimiz bu seçim başarısıyla, yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları da AK Parti belediyeciliğinin hizmet, eser, milletin derdiyle hemhal ve insanı merkeze almak demek olduğunu söyledi.

        Ak belediyeciliğin vizyon, proje, gönül ve sevda işi olduğunu vurgulayan Şerifoğulları, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları feyz ışığında bu şehre ve insana hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

        Şerifoğulları, şunları kaydetti:

        "Şimdi 2024 seçimlerine gidiyoruz. Bizleri yeniden bu aziz şehre hizmetkar olma göreviyle onurlandıran Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimize mahcup olmamak adına gecemizi gündüzümüze katacağız. Yeni yüzyılda Elazığ vizyonu perspektifinden bu aziz şehri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağız. Gerçek belediyeciliği bu şehrin her bir köşesine ilmek ilmek nakşetmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın çizdiği istikamette, milletimize ve memleketimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta merkez ve tüm ilçelerimizde millete hizmet davası olan AK Parti belediyeciliğini zafere taşıyarak, bu kutlu zaferi Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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