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        Diyarbakır merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı

        DİYARBAKIR merkezli Trabzon, Artvin ve Rize'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:55
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        Diyarbakır merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı
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        DİYARBAKIR merkezli Trabzon, Artvin ve Rize’de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarda, el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon’dan temin edilerek Diyarbakır’da satışının yapıldığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır, Trabzon, Artvin ve Rize’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve bin 77 tabanca fişeği, 9 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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