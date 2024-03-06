Diyarbakır merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli Trabzon, Artvin ve Rize’de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarda, el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon’dan temin edilerek Diyarbakır’da satışının yapıldığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır, Trabzon, Artvin ve Rize’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve bin 77 tabanca fişeği, 9 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.