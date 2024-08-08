Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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