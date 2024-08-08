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        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:05
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        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.

        Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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