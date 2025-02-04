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        Narin Güran cinayetinde, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin Diyarbakır Barosu'ndan istinaf başvurusu

        DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır Barosu, mahkemece 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:05
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        Narin Güran cinayetinde, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin Diyarbakır Barosu'ndan istinaf başvurusu
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        DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır Barosu, mahkemece ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        BAHTİYAR’IN DA DİĞER SANIKLARIN SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

        Diyarbakır Barosu, mahkemece ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı, Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderilen istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklar gibi ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talep edilerek, şöyle denildi:

        “Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenlerle de Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024 tarihli kararının istinaf incelemesi sonucu Nevzat Bahtiyar bakımından yeniden değerlendirilmesi ve sanık hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen hükmün kaldırılarak diğer sanıklar gibi 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmelidir. İstinaf başvurumuzun kabulüne ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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