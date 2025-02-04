Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayında eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçe ve okul çevreleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar ve yol uygulamalarında 90 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 1294 fişek, 11 şarjör, 15 kredi kartı, 2 pos cihazı, 9 çek ve senet, 6 bilgisayar, 5 bin 90 litre akaryakıt, 1071 dal puro, 136 bin yaprak sigara sarma kağıdı, 3 milyon 500 bin boş ve dolu makaron, 41 bin 570 paket sigara, 14 oyun konsolu, 14 oyun konsol kolu, 1045 cep telefonu, 401 cep telefonu yedek parçası, 4 akıllı saat, 3 bin 701 çift ayakkabı, 678 elektronik sigara pufu ve bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 81'i ise ifadelerinin ardından emniyet ve savcılık tarafından serbest bırakıldı.