El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması: ABD'nin sınır dışı ettiği tüm göçmenleri kabul edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelir gelmez başlattığı düzensiz göçmenlerle mücadelesine El Salvador'dan destek geldi. Trump yönetimi tarafından bölgedeki göç çabalarında kilit bir müttefik olarak görülen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin sınır dışı ettiği tüm göçmenleri ülkesine alacağını açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak için Ortak Amerika ülkesi El Salvador'a giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve üst düzey yetkililerle yaklaşık üç saat görüştü.

ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ TÜM GÖÇMENLERİ KABUL EDECEK

Görüşmenin ardından açıklama yapan Rubio, El Salvador'un ABD'nin sınır dışı ettiği tüm göçmenleri, suçlular dahil, ülkesine kabul edeceğini kaydetti.

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Rubio ayrıca Bukele'nin "tehlikeli suçluları" hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini söyledi.

"HÜKÜM GİYMİŞ SUÇLULARI ÜCRET KARŞILIĞINDA KABUL ETMEYE HAZIRIZ"

Bukele de Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ne cezaevi sisteminin bir kısmını dış kaynak kullanarak yaptırma imkânı sunduk. Mega hapishanemize (CECOT) yalnızca hüküm giymiş suçluları (hüküm giymiş ABD vatandaşları dahil) bir ücret karşılığında kabul etmeye hazırız. Bu ücret ABD için nispeten düşük olsa da bizim için önemli olacak ve tüm cezaevi sistemimizi sürdürülebilir kılacaktır." dedi.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025

ABD VATANDAŞI SUÇLULARI DA ÜLKESİNE ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Rubio, Bukele'nin ayrıca ABD vatandaşı veya yasal ikameti bulunan tehlikeli suçluları ülkesinde barındırmayı teklif ettiğini söyledi, ancak ABD'nin bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Rubio, anlaşmanın daha fazla ayrıntısının yakında açıklanacağını dile getirdi.

BUKELE POLİTİKALARIYLA CİNAYET SAYISINI BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRDÜ

Bukele göreve gelmeden önce dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyordu. Bu sebeple ülkede Amerika kıtasının en büyük hapishanesi bulunuyor. El Salvador'da bulunan hapishanelerin dünyadaki 'en kötü' hapishaneler olduğu biliniyor.

Salvadorlu başkan, ülkesinde kararlı bir güvenlik operasyonu başlattı, 80 binden fazla kişiyi tutukladı ve cinayet sayısını büyük ölçüde düşürdü.