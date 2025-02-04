Salgın hastalıklar konusu kısa bir süre önce dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına kadar pek çoğumuz için korkutucu değildi. Kış ayları geldiğinde hasta olmak, biraz soğukta kaldıysak birkaç hafta öksürmek ya da burnumuzun akması son derece normaldi. Ancak koronavirüs salgını pek çok şey gibi hastalıklara bakış açımızı da değiştirdi.

Korona virüs salgınına neden olan Covid-19 virüsü aslında her kış mevsiminde bizi hasta eden pek çok virüsten sadece bir tanesi. Bu yorucu salgının yıkıcı dönemini geride bırakmış olsak da soğuk havalar bizi yatağa düşürme ihtimali olan pek çok enfeksiyonu da yanında getiriyor. Virüsler, bakteriler ve mikroplar bazen havada bazen ise toplu yaşam alanlarında temas ettiğimiz zeminlerde vücudumuza girmek için fırsat kolluyor. Eğer bağışıklık sistemimiz de biraz zayıfsa hasta olmaktan kaçamıyoruz... Ancak gündelik hayatınızda değiştireceğiniz birkaç alışkanlık, bu vücudunuza girip sizi hasta etmek için fırsat kollayan mikroplardan, virüslerden ve bakterilerden korunmanıza yardım edebilir.

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Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak soğuk kış günlerinde hepimiz için oldukça önemli ancak bu güçlü bağışıklık sistemi için sihirli formüllerden ve güçlü beslenme listelerinden fazlasına ihtiyacınız var. Tüm bunlara eşlik edecek hijyen alışkanlıklarına... Bulaşıcı hastalıklar bazen insanlardan temasla bazen ise yanımızdan geçip giden birinin verdiği nefesten geçebilir. Özellikle kış aylarında her zamankinden fazla dikkatli olmak oldukça önemli. Gelin, salgın hastalıklardan korunmak için alınabilecek basit önlemlere beraber bakalım.

MASKE HAYAT KURTARIYOR

Pandemi döneminde sürekli maskelerle dolaşmaktan pek çoğumuz çok sıkıldık, farkındayız ancak maskelerin özellikle hava yoluyla bulaşan virüslerden korunmada etkisi azımsanmayacak kadar güçlü. Uzun süre kapalı kalmak zorunda kaldığımız ortamlarda, insanlarla ister istemez yakın mesafede durduğumuz toplu taşıma araçlarında ya da hastanelerde maske kullanmak salgın hastalıklardan korunabilmek için atacağımız ilk adım olmalı.

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KAPILAR VE MERDİVEN TRABZANLARI RİSKLİ

Hava yoluyla bulaşma ihtimali olan virüsleri maske ile önlemiş olsak da temas yoluyla bulaşan onlarca mikrop, virüs ve bakteri bizi hasta etmek için sırada bekliyor. Sosyal hayatımızda, sokakta, okulda, işte ve bunun gibi temizliğinden emin olmadığımız yerlerde kapı kulplarını ya da merdiven trabzanlarını çıplak elle tutmak salgın hastalıklara davetiye dağıtmak anlamına gelebilir.