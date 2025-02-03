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        Siteye giren sokak köpeği, anne ve çocuğuna saldırdı; olay kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin içerisinde anne ve çocuğuna, sokak köpeği saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:00
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        Siteye giren sokak köpeği, anne ve çocuğuna saldırdı; olay kamerada
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde bir sitenin içerisinde anne ve çocuğuna, sokak köpeği saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin kolunu yakaladığı anne, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen anne ve erkek çocuğu yürüyüş yaptığı sırada, site içerisine bir sokak köpeği girdi. Köpek çocuğa saldırdı. Çocuk, köpekten kaçarken, annesi çıkardığı seslerle hayvanı kendi üzerine çekti. Köpek, kadına saldırıp yere düşürerek, kolunu yakaladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koşup, köpeği uzaklaştırdı. Kadın, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Köpeğin anne ve çocuğuna saldırdığı anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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