Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumu teşvik çalışmaları

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumu teşvik çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumu teşvik çalışmaları
        ABONE OL

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumu teşvik çalışmaları sürüyor.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışma yapıldı.

        Hastane, TDL (travay-doğum-lohusa) odaları ile doğum sürecini anne adayları için daha güvenli ve konforlu hale getirerek, epidural anestezi hizmetiyle de normal doğumu destekleyici tıbbi olanaklarını güçlendirdi.

        Hastanede yakın zamanda hizmete giren TDL odaları, anne adaylarına doğum sürecinde özel bir deneyim sunuyor.

        Tek kişilik modern doğum odalarında, yenidoğan hemşiresi, ebe ve doktor gözetiminde, hijyenik ve rahat bir ortamda doğum gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Şeyhmus Tunç, eylem planı doğrultusunda normal doğumu teşvik etmek için hastanede çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

        Sezaryen doğumun tıbbi gereklilik halinde uygulanması gereken bir operasyon olduğunu vurgulayan Tunç, "Gereksiz sezaryenler, anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Sağlık Bakanlığının belirlediği hedefler doğrultusunda biz de sezaryen oranlarını düşürmek ve anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek için kapsamlı bir plan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Yeni doğum ünitesinin anne adaylarının doğum sürecine daha rahat hazırlanmasını ve doğum korkusunun azalmasına önemli katkı sağladığını kaydeden Tunç, normal doğumu destekleyen modern tıbbi olanakları en üst seviyede sunduklarını belirtti.

        Tunç, anne adaylarının doğum sürecine ilişkin kaygılarını azaltmak için bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını aktardı.

        Normal doğum yapan hastalardan Melek Baykara da normal doğumu tavsiye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Daha önce de burada doğum yapmıştım. Doğumhane ve yeni servis oldukça iyi. Doğumhanede tekli odalar çok iyi olmuş. Normal doğumda çocuğuna daha rahat bakabiliyorsun, hemen emzirebiliyorsun. Normal doğumun her konuda rahatlığı var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Siteye giren sokak köpeği, anne ve çocuğuna saldırdı; olay kamerada
        Siteye giren sokak köpeği, anne ve çocuğuna saldırdı; olay kamerada
        Diyarbakır'da 2 uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 ki...
        Diyarbakır'da 2 uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 ki...
        Diyarbakır'da 453 yıllık Behram Paşa Camisi'ndeki restorasyonda iki merdive...
        Diyarbakır'da 453 yıllık Behram Paşa Camisi'ndeki restorasyonda iki merdive...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır Oğlaklı'da yapılan konutlara...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır Oğlaklı'da yapılan konutlara...
        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2
        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2