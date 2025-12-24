Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında Diyarbakır'da anıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Dicle Üniversitesinde (DÜ) anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında Diyarbakır'da anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Dicle Üniversitesinde (DÜ) anma programı düzenlendi.

        DÜ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesince İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Karakoç'un şiiri okundu.

        Burada konuşan Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Sarıçiçek, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Mehmet Akif Ersoy'un en büyük hayali ve umudunun gençler olduğunu, hayalini kurduğu ideal nesile "Asım'ın nesli" adını verdiğini belirten Sarıçiçek, Ersoy'u anlamanın onun derdiyle dertlenmek, bıraktığı emanete sahip çıkmak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmekle olacağını ifade etti.

        Sarıçiçek, "Dicle'nin bereketli topraklarında, bilimin ışığında birleşen bizler için Akif'i anmak aslında kendimizi ve medeniyetimizi yeniden keşfetmektir. Mehmet Akif hayatı boyunca doğruluğun ve adaletin simgesi olmuş bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

        Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ile Prof. Dr. Velat Şen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        41 bini aşkın öğrenci "Oku Kitabını, Al Armağanını" yarışmasında buluştu
        41 bini aşkın öğrenci "Oku Kitabını, Al Armağanını" yarışmasında buluştu
        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Otomobilin refüjdeki ağaç ve direğe çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin refüjdeki ağaç ve direğe çarptığı kaza kamerada
        Diyarbakır'da meme kanseri taraması yapıldı
        Diyarbakır'da meme kanseri taraması yapıldı
        Şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarptı
        Şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yaptı, ağaca çarptı
        Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti
        Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti