Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti

Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Karataş, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın kamu hizmetlerinde önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Karataş, hane ziyaretlerinin, sosyal dayanışmanın güçlenmesine ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını söyledi.

Kaymakam Karataş, ziyaretlerde, ailelerin sosyal ve ekonomik durumları yerinde inceledi, talep ve sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.