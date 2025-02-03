Diyarbakır'da iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 4 yaralı
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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