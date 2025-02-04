Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hafif, orta ve ağır hasar gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hafif, orta ve ağır hasar gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, merkez Sur ilçesinde restorasyon çalışması yürütülen Parlı Safa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak depremlerin ardından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 184 yapıda hasar tespit çalışması yürüttüklerini söyledi.

        İncelemelerde Diyarbakır'daki 12 vakıf eserinde hafif, orta ve ağır hasar tespit ettiklerini, ardından alanında uzman akademisyenlerden oluşturdukları Bilim Kurulu nezaretinde restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Restorasyon sürecindeyken depremden etkilenen Ali Paşa ve Çermik Hanbaşı camilerimizi de güçlendirme sürecine dahil ettik ve restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 2004 yılında Ali Paşa Camisi'nden çalınan çinilerin de iadesini sağlayarak özgün yerlerine yerleştirdik. Bu da yaptığımız restorasyonun ne kadar kapsamlı ve nitelikli olduğunu gösteriyor. Bizim için her taşın, tuğlanın ve detayın ciddi önemi var, çünkü bu yapıları gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz."

        Çalışmalarda, Diyarbakır'da simge haline gelen Dört Ayaklı Minare ve Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Demir, Fatih Paşa Camisi'nin ibadete açıldığını dile getirdi.

        Hasar tespit edilen yapılardaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Melek Ahmet Paşa Camisi'nde 1970'li yıllarda yapılmış niteliksiz uygulamalar nedeniyle ciddi yapısal problemler tespit ettik. Bunların çözümüne yönelik projeler geliştirdik. Zemin güçlendirmeleri, beden duvarları, kubbe ve kubbe kasnağı gibi noktalarda ciddi güçlendirmeler yaparak rutin restorasyon sürecimizi devam ettiriyoruz. Bizim için önemli bir eser olan Mimar Sinan yapısı Behrampaşa Camisi'nde de çok ciddi proje çalışmaları yaptık ve sıva raspası sonrası, kayıtlarda geçmeyen ve projelerde yer olmayan iki yeni merdiven tespit ettik. Parlı Safa Camisi'nin de minaresinde ciddi hasar vardı. Bu hasarlarla ilgili çok hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Minareyi sökerek yeniden yapmak ciddi malzeme kayıplarına neden olacağından ve yapı özgün halinden uzaklaşacağından mevcut haliyle sağlamlaştırma yoluna gittik. Özel ankraj ve enjeksiyon yöntemlerini uygulayarak minareyi statik açıdan güçlü hale getirdik. Harim kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor."

        Demir, "Deprem sonrası yaklaşık 2,5 yıl içinde depremin tüm izlerini kültür varlıklarımızdan sileceğiz. Bu yıl restorasyona aldığımız tüm yapılarımızda çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde hasar gören 12 tarihi yapıdan 2'sinin restorasyonu t...
        Diyarbakır'da depremde hasar gören 12 tarihi yapıdan 2'sinin restorasyonu t...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır'da kırsaldaki depremzedeler...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır'da kırsaldaki depremzedeler...
        Yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma martta
        Yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma martta
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin Diyarbakı...
        Narin Güran cinayetinde, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin Diyarbakı...
        Diyarbakır'da iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 4 yaralı
        Diyarbakır'da iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 4 yaralı