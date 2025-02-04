Yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma martta

DİYARBAKIR'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 1 blokunun yıkılıp, 89 kişinin yaşamını yitirdiği, diğer 3 blokunun kontrollü yıkıldığı ve mülk sahiplerinin yerinde dönüşüm kararı aldığı Galeria Sitesi, mart ayında başlayacak çalışma ile 'Galeria Yaşam Merkezi' olarak yeniden inşa edilecek. Mülk sahiplerinin kurduğu platformun sözcüsü Ender Budak, "Burada 272 tane konut ve 177 tane iş yeri ve 2 katlı bir AVM olarak tekrar yaşam hayatına devam ettirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, mart ayında da ilk kazmayı vurmak" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 132 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı. Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ayrıldı. Sedat Eser, Ankara'da tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'GALERİA YAŞAM MERKEZİ' İNŞA EDİLECEK

Sitenin mülk sahipleri haklarını korumak adına 'Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu kurdu. Platforma üye olan 280 kişinin düzenlediği toplantılar sonucu siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alındı. Yeni bir iş ve yaşam merkezi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Ardından 9 katlı, 4 bloklu site içerisinde 272 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir alışveriş merkezi olan 'Galeria Yaşam Merkezi' için bir müteahhitle anlaşıldı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu. Müdürlük projeye onay verirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak ruhsatın ardından çalışmaların mart ayında alanda çbaşlanacağı belirtildi.