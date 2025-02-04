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        Yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma martta

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 1 blokunun yıkılıp, 89 kişinin yaşamını yitirdiği, diğer 3 blokunun kontrollü yıkıldığı ve mülk sahiplerinin yerinde dönüşüm kararı aldığı Galeria Sitesi, mart ayında başlayacak çalışma ile 'Galeria Yaşam Merkezi' olarak yeniden inşa edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:00
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        Yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma martta
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 1 blokunun yıkılıp, 89 kişinin yaşamını yitirdiği, diğer 3 blokunun kontrollü yıkıldığı ve mülk sahiplerinin yerinde dönüşüm kararı aldığı Galeria Sitesi, mart ayında başlayacak çalışma ile 'Galeria Yaşam Merkezi' olarak yeniden inşa edilecek. Mülk sahiplerinin kurduğu platformun sözcüsü Ender Budak, "Burada 272 tane konut ve 177 tane iş yeri ve 2 katlı bir AVM olarak tekrar yaşam hayatına devam ettirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, mart ayında da ilk kazmayı vurmak" dedi.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 132 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı. Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ayrıldı. Sedat Eser, Ankara'da tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        'GALERİA YAŞAM MERKEZİ' İNŞA EDİLECEK

        Sitenin mülk sahipleri haklarını korumak adına 'Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu kurdu. Platforma üye olan 280 kişinin düzenlediği toplantılar sonucu siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alındı. Yeni bir iş ve yaşam merkezi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Ardından 9 katlı, 4 bloklu site içerisinde 272 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir alışveriş merkezi olan 'Galeria Yaşam Merkezi' için bir müteahhitle anlaşıldı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu. Müdürlük projeye onay verirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak ruhsatın ardından çalışmaların mart ayında alanda çbaşlanacağı belirtildi.

        'PLATFORMADA YÜZDE 94 OY ÇIKTI'

        Platform sözcüsü Ender Budak, yerinde dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 94'ünün rızasının alındığını belirterek, "Yaklaşık olarak 18 ay önce bu platformu kurduk. 280 kişilik mülk sahibi, burada bu platformda yer buldu. Bu depremde kaybettiğimiz 89 komşumuza tekrardan Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun diyorum. Hayat devam ediyor. O ilk günlerde acılarımız tabii ki çok zordu ve yaşadık. Acıyı içimize gömdük. Galeria'da 149 iş yeri ve 132 tane konut vardı. Hayatın devam ettiği gerçekliğine dayanarak, Galeria sakinleri olarak bir araya gelerek 'Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu kurduk ve burayı tekrar eskisinden daha iyi bir boyuta geçirmek için neler yapabileceğimizi tartıştık. Yaklaşık olarak 18 aylık bir mücadelemizin sonucunda Murat Kurum'un başlattığı yerinde dönüşüm kampanyasını araştırdık. Bu işlemlerin bize uygun olduğunu tespit ettik. Platformda yüzde 94 oy çıktı" dedi.

        '24 AYLIK BİR SÜREÇ İZLENECEK'

        Mart ayında ilk kazmayı vurmayı planladıklarını söyleyen Budak, "Burası için, Diyarbakır'da birçok inşaatta boy göstermiş, güzel işler yapmış bir müteahhitle anlaştık ve o müteahhitle yaptığımız sözleşmeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne başvurduk. Onayımızı aldık ve sürecimizin sonuna yaklaştık. Zaten proje de çıktı, bu hafta bir toplantı yaptık ve projede yer tespitleri yaptık. Burada 272 tane konut ve 177 tane iş yeri ve 2 katlı bir AVM olarak tekrar yaşam hayatına devam ettirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, mart ayında da ilk kazmayı vurmak. Martın ilk haftası veya martın ortası düşünüyoruz. Çünkü prosedürler anlamında farklı boyutlarda oluşabiliyor, bu konuda bize her türlü kolaylık sağlanıyor, önümüz açılıyor. Bu hedef doğrultusunda da ilerliyoruz. Burası, Diyarbakır'ın göz bebeği, çok güzel bir yer. Tabii acılar oldu, buradaki insanların, buradaki mülk sahiplerinin hem maddi hem de manevi kayıpları oldu. Bir nebze olsun tekrar burada hayatını devam ettirmelerini istiyoruz. Diyarbakır'a yeniden buranın bir güzel yerleşim alanı, yaşam merkezi, iş yerinin olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de 24 aylık bir süreç takip edilecek, 24 ayda inşaatın bitirilmesi planlanıyor. Yapılan sözleşmemiz öyle. Allah'ın izniyle, bir kaza bela olmazsa, 24 ay sonra burada bir yaşamın tekrar hayata dönmesi en büyük hedefimiz. Müteahhitle yaptığımız toplantıda, projenin tüm detayları incelendi. Burada 2 artı 1 evler ve 2 katlı AVM olacak. İnsanlar, kendi bulundukları katlarda ev sahibi olmaya devam edecek. Bunun da çalışması son aşamaya geldi. 9 katlı bina, 2 katlı AVM, 2 katlı da otopark olacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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