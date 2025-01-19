Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, şüphelilerin ATM'den para çekerken kendi aralarında yaptıkları tartışma güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen ve "Maske" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Zanlıların hesaplarını inceleyen polis ekipleri, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında 253 milyon lira şüpheli işlem yapıldığını tespit etti.

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