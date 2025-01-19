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        Dolandırıcılara 4 ilde 'Maske' operasyonunda 15 tutuklama; 253 milyon TL'lik işlem yapmışlar

        DİYARBAKIR merkezli 4 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Maske' adı verilen operasyonda 15 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:30
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        Dolandırıcılara 4 ilde 'Maske' operasyonunda 15 tutuklama; 253 milyon TL'lik işlem yapmışlar
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        DİYARBAKIR merkezli 4 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Maske’ adı verilen operasyonda 15 şüpheli yakalanıp, tutuklandı. 253 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenen şüphelilerin 50 milyon TL değerinde mal varlıklarına da el konuldu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin sahte internet siteleri üzerinden güven sağladıkları kişileri dolandırıp, aldıkları paraları ATM’den çektikleri belirlendi. 2 şüphelinin bir ATM önünde çektikleri paranın paylaşımı sırasında yaşadıkları tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.

        253 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

        Çalışmada belirlenen 15 şüpheli, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da tespit edilen adreslerine düzenlenen eş zamanlı ‘Maske’ operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 253 milyon TL’lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, bir kol saatinin kordonu içine gizlenmiş halde ele geçirildi.

        Bu şekilde 200’e yakın olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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