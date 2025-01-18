Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Karagümrük: 1-1

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler ile Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kalarak tamamlandı.

Dk. 60 İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Tresor Doh, sağ kanattan ileri gitmek isteyen Adekanye'yi faulle durdurunca ikinci sarıdan kırmızı kart yedi. Kırmızı kart sonrası ikili arasında başlayan gerginlik tüm sahaya yayıldı.

Dk. 7 Amedspor’da sakatlanan Max Gradel’in yerine Adekanye oyuna dahil oldu.

1’inci Lig’in 20’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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