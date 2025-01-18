Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Karagümrük: 1-1

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen BaltacıAMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Murat Uçar, Ömer Bayram, Cassubie (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Karagümrük: 1-1
        ABONE OL

        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Murat Uçar, Ömer Bayram, Cassubie (Dk.88 Yakal Taylan), Sinan Kurt, Adama Traore, Yılmaz Ceylan,(Dk. 68 Çekdar Orhan) Max gradel(Dk.7 Adekanye), Assombalonga

        Fatih KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Djlobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho,(Dk. 80 Ahmet Sivri) Dovedan (Dk.88 Emir Tintiş), Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalp,(Dk. 88 Arda İbrahim Akgün) Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)

        GOL: Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.23 Camacho (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk.63 Uğur Adem Gezer Dk. 74 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djlobodji, Dk. 45+1 Tresor, Dk. 63 Furkan Bekleviç, 90+1 Talha Ülvan, Dk. 90+4 Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Tresor

        1’inci Lig’in 20’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

        Dk. 7 Amedspor’da sakatlanan Max Gradel’in yerine Adekanye oyuna dahil oldu.

        Dk. 23 Fatih Karagümrük’te Andre Gray'in uzaktan çektiği şutu kaleci Veysel çeldi. Topu Camacho ağlara gönderdi. 0-1.

        Dk. 60 İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Tresor Doh, sağ kanattan ileri gitmek isteyen Adekanye'yi faulle durdurunca ikinci sarıdan kırmızı kart yedi. Kırmızı kart sonrası ikili arasında başlayan gerginlik tüm sahaya yayıldı.

        Dk. 74 Amedspor’da Adama Traoere itirazdan sarı kart gördü.

        Dk. 80 Fatih Karagümrük’te golü atan Camacho oyundan çıktı. Yerine 17 numaralı forma giyen Ahmet Sivri girdi.

        Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma verildi.

        Dk. 90 +6’da Yakal Taylan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1.

        Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler ile Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kalarak tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakır'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek...
        Diyarbakır'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek...
        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ahırlar yeniden yap...
        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ahırlar yeniden yap...
        Rojin Kabaiş soruşturmasına ikinci savcı görevlendirildi; aile üyelerinin y...
        Rojin Kabaiş soruşturmasına ikinci savcı görevlendirildi; aile üyelerinin y...
        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı
        Batman Barajında hayalet ağlar toplandı
        Diyarbakır'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
        Diyarbakır'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı