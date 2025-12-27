GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Günalan Mahallesi'nde F.G. (35), kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.