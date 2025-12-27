Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:27
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kırsal Günalan Mahallesi'nde F.G. (35), kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        F.G, saldırıda yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

