        Diyarbakır'da 21 hekim kadrosu açıldı

        Diyarbakır'da 21 hekim kadrosu açıldı

        Diyarbakır'da açık atama dönemi kapsamında 21 hekim kadrosu açıldı.

        Giriş: 27.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:37
        Diyarbakır'da 21 hekim kadrosu açıldı
        Diyarbakır'da açık atama dönemi kapsamında 21 hekim kadrosu açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-126 Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) açık atama dönemi kapsamında, Diyarbakır'daki eğitim ve araştırma hastaneleri, ilçe devlet hastaneleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapmak yeni hekimler istihdam edilecek.

        Açılan kadrolar arasında iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk, ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, cerrahi onkoloji, perinatoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, adli tıp ile aile hekimliği branşları yer aldı.

        Kentte ilk kez çocuk radyolojisi uzman tabip kadrosu da açıldı.

        Yeni kadrolarla Ergani, Silvan, Selahaddin Eyyübi, Çüngüş, Kulp, Dağkapı ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere birçok sağlık tesisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Kayapınar, Bismil ve Ergani İlçe Sağlık Müdürlüklerinde de pratisyen hekim planlamaları yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yapılan planlamanın sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını belirterek, "Amacımız, uzmanlık gerektiren alanlarda hizmet kapasitesini artırmak, ilçelerimizi güçlendirmek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, etkin ve nitelikli şekilde erişimini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

