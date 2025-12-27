Diyarbakır'da yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacak

–Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, sektörün kurumsallaşması amacıyla yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacağını söyledi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, birliğin 81 il, 950 ilçe ve 64 ülkede teşkilatlandığını söyledi.

Hedeflerinin denetlenebilir ve kamu yararını esas alan bir yapı inşa etmek olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır İl Başkanlığı olarak sorunları sahada tespit ediyor, Ankara'ya taşıyor ve bunu sonuna kadar kararlılıkla takip ediyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de en fazla değerlenen illerden biri Diyarbakır'dır. İstatistiklere bakıldığı zaman Diyarbakır, gayrimenkul noktasında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Diyarbakır her zaman yoğun göç almaktadır. Kentte konut üretimi sıkıntısı vardır. TOKİ tarafından yapılan konutlarla bir miktar rahatlama sağlandı."

- "Emlakçılara 'e' tabela sistemi geliyor"

Piyasada taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan birçok kişinin emlakçılık yaptığını ifade eden Arslan, bu kişiler için ağır yaptırımlar bulunduğunu ve ortalama 650 bin lira ceza uygulandığını aktardı.

Arslan, "Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan kişiler artık bu işi yapamayacak. Yetki belgesi olan kişiler de vergi levhasıyla birlikte bu faaliyeti yürütebilecek. Bunu engellemek ya da önlemek odaların ve birliklerin elinde olan bir durum değildir. Devlet, anayasa gereği bu sorumluluğu ve denetimi Ticaret İl Müdürlükleri ile Maliye'ye vermiştir. Bu işi resmi olarak yapmayanlara yönelik yaptırımlar oldukça yüksektir. Yaptırım uygulandığında ortalama 650 bin lira cezası bulunmaktadır ve çoğu kişi bunun farkında değil. Öte yandan, artık bir konutunuzu satmak istediğinizde, e-Devlet yetkisiyle resmi bir emlakçıya vermek zorundasınız ve satış işlemini o emlakçı gerçekleştirecek. Birliğimiz öncülüğünde emlakçılara resmi tabela geliyor. Eczanelerdeki gibi 'e' tabela sistemi uygulanacak. Bunun patenti Tüm Emlak Danışmanları Birliği'ne aittir ve inşallah en kısa sürede tüm resmi emlakçılarımızın tabelaları asılacaktır." ifadelerini kullandı.