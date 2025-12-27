Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacak

        –Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, sektörün kurumsallaşması amacıyla yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, sektörün kurumsallaşması amacıyla yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacağını söyledi.

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, birliğin 81 il, 950 ilçe ve 64 ülkede teşkilatlandığını söyledi.

        Hedeflerinin denetlenebilir ve kamu yararını esas alan bir yapı inşa etmek olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır İl Başkanlığı olarak sorunları sahada tespit ediyor, Ankara'ya taşıyor ve bunu sonuna kadar kararlılıkla takip ediyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de en fazla değerlenen illerden biri Diyarbakır'dır. İstatistiklere bakıldığı zaman Diyarbakır, gayrimenkul noktasında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Diyarbakır her zaman yoğun göç almaktadır. Kentte konut üretimi sıkıntısı vardır. TOKİ tarafından yapılan konutlarla bir miktar rahatlama sağlandı."

        - "Emlakçılara 'e' tabela sistemi geliyor"

        Piyasada taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan birçok kişinin emlakçılık yaptığını ifade eden Arslan, bu kişiler için ağır yaptırımlar bulunduğunu ve ortalama 650 bin lira ceza uygulandığını aktardı.

        Arslan, "Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan kişiler artık bu işi yapamayacak. Yetki belgesi olan kişiler de vergi levhasıyla birlikte bu faaliyeti yürütebilecek. Bunu engellemek ya da önlemek odaların ve birliklerin elinde olan bir durum değildir. Devlet, anayasa gereği bu sorumluluğu ve denetimi Ticaret İl Müdürlükleri ile Maliye'ye vermiştir. Bu işi resmi olarak yapmayanlara yönelik yaptırımlar oldukça yüksektir. Yaptırım uygulandığında ortalama 650 bin lira cezası bulunmaktadır ve çoğu kişi bunun farkında değil. Öte yandan, artık bir konutunuzu satmak istediğinizde, e-Devlet yetkisiyle resmi bir emlakçıya vermek zorundasınız ve satış işlemini o emlakçı gerçekleştirecek. Birliğimiz öncülüğünde emlakçılara resmi tabela geliyor. Eczanelerdeki gibi 'e' tabela sistemi uygulanacak. Bunun patenti Tüm Emlak Danışmanları Birliği'ne aittir ve inşallah en kısa sürede tüm resmi emlakçılarımızın tabelaları asılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da, hastanın bacağından 5 kilo 668 gramlık kitle çıkarıldı
        Diyarbakır'da, hastanın bacağından 5 kilo 668 gramlık kitle çıkarıldı
        Sur olaylarında şehit düşen kolluk kuvvetleri için Diyarbakır'da fidan diki...
        Sur olaylarında şehit düşen kolluk kuvvetleri için Diyarbakır'da fidan diki...
        DİSİDER Başkanı Akbaş: "Özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyall...
        DİSİDER Başkanı Akbaş: "Özellikle son çeyrekte bazı güzel ve olumlu sinyall...
        Arıcı Cevat 50'sinde üniversite okudu, 60'ında kitap kaleme aldı
        Arıcı Cevat 50'sinde üniversite okudu, 60'ında kitap kaleme aldı
        Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin cinayet şüphelisi kapıcıya gözaltı...
        Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin cinayet şüphelisi kapıcıya gözaltı...
        Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için E...
        Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için E...