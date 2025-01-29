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        Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Şehir çok büyük ve dinamik. Şehir bölge insanına da sağlık hizmeti veriyor. O bakımdan ikinci bir şehir hastanesinin de elzem olduğunu biliyoruz. Ankara'ya giderek yer seçimi konusunu da tamamlayıp ikinci şehir hastanesinin projesini başlatacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:31
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        Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Şehir çok büyük ve dinamik. Şehir bölge insanına da sağlık hizmeti veriyor. O bakımdan ikinci bir şehir hastanesinin de elzem olduğunu biliyoruz. Ankara'ya giderek yer seçimi konusunu da tamamlayıp ikinci şehir hastanesinin projesini başlatacağız." dedi.

        Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı yapıldı.

        Burada konuşan Zorluoğlu, geçen yıl kentte gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili değerlendirme yapacaklarını belirterek, şehrin kalkınmasına yönelik olarak il genelinde 774 proje yürütüldüğünü, bu projelerin toplam tutarının 119 milyar 288 milyon lira olduğunu söyledi.

        Devam eden 774 projeden 325'inin tamamlandığını bildiren Zorluoğlu, 235'inin devam ettiğini, 118 projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

        Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin eski olduğu için artık ihtiyaçlara cevap vermede zorlandığına dikkati çeken Zorluoğlu, 2025 yılı devlet yatırım programına 600 yataklı yeni bir üniversite hastanesinin alındığını aktardı.

        Zorluoğlu, şöyle konuştu:

        "Şehrimiz bu anlamda çok önemli sağlık kuruluşunu yenileyecek. Çok önemli bir işlev görüyor. Sadece Diyarbakır değil bölgenin birçok ilinden özellikle ileri tetkik ve tedavi gerektirecek hastalar için Dicle Üniversitesi Hastanemiz çok önemli bir işlev görüyor. Bu nedenle bu projeyi önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Şehir çok büyük ve dinamik. Şehir bölge insanına da sağlık hizmeti veriyor. O bakımdan ikinci bir şehir hastanesinin de elzem olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yer seçimi konusunda epey bir mesafe katettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek yer seçimi konusunu da tamamlayıp ikinci şehir hastanesinin projesini başlatacağız. Bunun da bu yıl projesi tamamlanır. 2026 yatırım programında da 1000 yataklı ama 1400 yataklıya dönüştürülebilecek nitelikte bir hastaneyi şehrimize kazandıracağız."

        Silvan Barajı Projesi'nin çok önemli olduğuna işaret eden Zorluoğlu, bu yıl yapımında ciddi bir mesafe alması için projeyi yakından takip edeceğini belirtti.

        Kurumların yürüttüğü projelerle ilgili sunum yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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