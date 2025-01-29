Diyarbakır'da silahlı kavgada, 1 kişi öldü

Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesinde G.G. ile kayınbiraderi A.B. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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