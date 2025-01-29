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        Diyarbakır'da şehir hastanesinde ameliyatlar depremde de durmayacak; 802 sismik izolatör kullanıldı

        DİYARBAKIR'da yüzde 80'i tamamlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:20
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        Diyarbakır'da şehir hastanesinde ameliyatlar depremde de durmayacak; 802 sismik izolatör kullanıldı
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        DİYARBAKIR’da yüzde 80’i tamamlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör kullanıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Depremde ameliyatların da durmayacağı bir şekilde hizmet verebilmesi için 802 sismik izolatörle hastanemiz hizmet verecektir” dedi.

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, verilen sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve erişilebilir olması amacıyla projelendirilen 1000 yataklı şehir hastanesinin yüzde 80’i tamamlandı. 2025’in sonunda hizmete girmesi beklenen hastanenin depreme dayanıklı olması için 802 sismik izolatör kullanıldı. Hastane, tamamlanmasının ardından 250 poliklinik 38 ameliyathane odası, 316 yoğun bakım yatağı, 42 diyaliz cihazı, 11 tek kişilik doğum odası, 25 yataklı anne oteli, 49 koltuk ve 8 yataklı ayaktan kemoterapi merkezi, 5 yataklı uyku laboratuvarı, 11 yataklı yanık merkezi, 1 hiperbarik oksijen tedavi merkezi ve 6 yataklı iyotlu tedavi merkezi ile hizmet verecek.

        ‘802 SİSMİK İZOLATÖR OLACAK’

        İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, hastanenin yıl sonunda hizmete girmesi için 24 saat ve 3 vardiya şeklinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “2023 yılında yapımına başladığımız Diyarbakır Şehir Hastanesi, 6 Şubat depremi sonrası depreme dayanıklılık testleri yapılıp 802 sismik izolatörle yapımına devam etmekteyiz. Kaba inşaatımızın yüzde 80’i tamamlanmış durumdadır. İnşaatımız, toplam 260 bin metrekare üzerinde kapalı alan olarak inşa edilip toplamda 400 dönüm üzerinde açık alanda hizmet verecek bir bina olacak. Bu hastanemiz 1000 yatak kapasitesiyle hizmete başlayacak olup bin 400 yatağa kadar çıkabilecek bir kapasitesi olacaktır. Hastanemizin içerisinde 250 poliklinik odası, 316 yoğun bakım yatağı, 38 ameliyathanesiyle hizmet verecek olup ileri derece tıp teknolojinin en üst teknolojisiyle Diyarbakır halkının hizmetinde olacak” dedi.

        DEPREM OLSA BİLE AMELİYATLAR DURMAYACAK

        Hastanenin sadece Diyarbakır’a değil, Güneydoğu’daki tüm illerden gelen vatandaşlara hizmet verecek bir kapasitede olacağını belirten Pamukçu, şunları söyledi:

        “Aynı zamanda Diyarbakır’ın uçakla 1 saat, 1,5 saat mesafedeki tüm ülkelere de sağlık turizmi kapsamında hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu hastanemizde günlük 10 bin hastanın başvurmasını beklemekteyiz. Yine aynı zamanda 6 bin kişinin hastanede çalışacağı bir ortam olacak. Bu hastane hem Diyarbakır’a çok iyi bir sağlık hizmeti vermesinin yanında aynı zamanda Diyarbakır ekonomisine de çok iyi bir katma değer katacağına inanıyoruz. Bu hastanenin Diyarbakır halkının hizmetine katılması nedeniyle çok büyük bir mutluluk içerisinde olacağız. Bu süreçteki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hastanemiz, son deprem yönetmeliğinin tüm gereklerini yerine getirmiş durumda. Ayrıca, depremde ameliyatların da durmayacağı bir şekilde hizmet verebilmesi için 802 sismik izolatörle hastanemiz hizmet verecektir.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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