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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:49
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bin yataklı hastanenin 260 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

        Hastanenin sadece Diyarbakır'a değil, çevre illere de hizmet vereceğini kaydeden Pamukçu, 2023 yılında yapımına başladıkları hastanenin kaba inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

        Hastane kapasitesinin 1400 yatağa kadar çıkarılabileceğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz 250 poliklinik odası, 316 yoğun bakım yatağı, 38 ameliyathanesiyle ileri tıp teknolojinin en üst düzey teknolojisiyle Diyarbakır ve bölge halkının hizmetinde olacak. Hastanemiz sadece Diyarbakır halkına değil, Güneydoğu'daki bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek kapasitede olacak. Hastanemize günlük 10 bin hastanın başvurmasını beklemekteyiz. Yine 6 bin kişinin de çalışacağı bir hastane olacak. Bu hastanenin Diyarbakır'a hem çok iyi bir sağlık hizmeti vereceğini hem de Diyarbakır ekonomisine çok büyük bir katma değer katacağına inanıyoruz"

        Pamukçu, Diyarbakır'ın yanı sıra bölge halkına hizmet vermesi için süreci hassasiyetle takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı ve tüm yöneticilere destekleri için teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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