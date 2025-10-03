Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Diyarbakır'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.

        Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Rotamız Gazze yükümüz umut, Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankart taşıdı.

        Mavi Marmara gazisi Mehmet Ali Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'nda yer alanları tebrik ettiğini belirtti.

        İsrail'in Gazze'de mazlumları katlettiğini ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

        "Bu zulme karşı ayaklanan, sokaklara dökülen, gemilere binenlerden rabbim razı olsun. Sumud için, Sumud'un misyonu için bir araya geliyoruz. Bu bir direniş ruhudur. Zalime ve zulme karşı başkaldırının adıdır Sumud."

        Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden...
        TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden...
        Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa verile...
        Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa verile...
        Narin Güran davasında 'suçluyu kayırma' dosyası bozuldu
        Narin Güran davasında 'suçluyu kayırma' dosyası bozuldu
        Kalp hastası 6 yaşındaki Lina, kalp krizinden öldü
        Kalp hastası 6 yaşındaki Lina, kalp krizinden öldü
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı
        Diyarbakır'da "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı