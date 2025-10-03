Diyarbakır'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Diyarbakır'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.
Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Rotamız Gazze yükümüz umut, Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankart taşıdı.
Mavi Marmara gazisi Mehmet Ali Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'nda yer alanları tebrik ettiğini belirtti.
İsrail'in Gazze'de mazlumları katlettiğini ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:
"Bu zulme karşı ayaklanan, sokaklara dökülen, gemilere binenlerden rabbim razı olsun. Sumud için, Sumud'un misyonu için bir araya geliyoruz. Bu bir direniş ruhudur. Zalime ve zulme karşı başkaldırının adıdır Sumud."
Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
