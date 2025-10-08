Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde, "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansman toplantısı düzenlendi.

Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Zerzevan Cup isimli turnuvanın bu sene ilkini düzenleyeceklerini söyledi.

Kültür turizmi anlamında çok ciddi bir potansiyele sahip olan Diyarbakır'ın tanıtımına, sporun tanıtıcı gücünden faydalanarak katkı yapılmasını amaçladıklarını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tenis sporunun Diyarbakır ve bölgede gelişmesi, daha fazla tenis sporcusunun bu alana kazandırılması ve gerçekten burada uluslararası ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde edecek genç sporcuların yetiştirilmesine bir zemin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu turnuvanın Zerzevan Cup ismiyle Diyarbakır'ın kültür turizmine katkı yapacağına inanıyoruz. Zerzevan özel olarak parantez açmamız gereken bir destinasyon."

Zorluoğlu, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nden sonra Zerzevan Kalesi ile Mithras Tapınağı'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Her vesileyle Zerzevan'ı tanıtmaya devam edeceklerini anlatan Zorluoğlu, "O manada tenis sporuyla birleştirerek bugün Zerzevan Cup ismiyle hem Zerzevan Kalesi'ni tanıtalım hem de tenis sporunu Diyarbakır'da yaygınlaştıralım arzusundayız. Zerzevan Cup geleneksel olacak inşallah. Şehrimize ve tenis sporuna gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. -Müderrisgil: "İstiyoruz ki tenis sadece Ankara, İstanbul, Antalya, batı bölgeleri ile sınırlı kalmasın" Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil de her gün kortlarda olduğunu, ilk kez böylesine değerli kültürel mirası ve Diyarbakır'ın sembolü Zerzavan Kalesi'nde oluşturulan kortta bulunduğunu dile getirdi. Federasyon olarak "herkes için tenis" vizyonuyla hareket ettiklerini bildiren Müderrisgil, şöyle konuştu:

"Tenise baktığımızda 'elit sporu' diye bir algı var. Bu algıdan çıkarıp tenisi herkes için erişilebilir, her yaştan, her bölgeden tenissever ve sporcu için erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu yolda da bazı çalışmalarımız var. Bunlardan biri tenis şehirleri diye adlandırdığımız bir çalışma. İstiyoruz ki tenis sadece Ankara, İstanbul, Antalya, batı bölgeleri ile sınırlı kalmasın. Türkiye'nin 81 iline tenisi yayabilelim çünkü Türkiye Tenis Federasyonu tüzüğüne baktığımızda zaten şunu söylüyor, tenisi tabana yayacaksın. Tenis kültürünü bütün ülkeye yaygınlaştıracaksın. Bize böyle bir görev yüklüyor. Aslında bir şehrin marka değerini de sporla desteklemek anlamında çok değerli. Onun için il bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Diyarbakır için harekete geçmeden sizlerin bizi davet etmesi, Zerzevan Cup fikriyle ortaya çıkmanız ve bize gelmeniz çok sevindirdi. İşbirliğine sonuna kadar hazırız. Federasyon olarak en başından ve en sonuna kadar uluslararası olması yolunda da elimizden gelen desteği vereceğiz."

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ise tenisin kökeninin Roma dönemine dayandığını anlattı. Trigon (Antik Roma döneminde oynanan top oyunu) isimli Roma'da çok fazla oynanan bir oyunun bulunduğunu belirten Coşkun, "Şu an bulunduğumuz alan da aslında bu. Roma garnizonunun etkinlik alanı ve biz şunu biliyoruz, burada birçok etkinlikler düzenlenmiş ve belki de bu oyun burada oynanmış. Tenis sporu Türkiye'ye 1900'lı yıllarda geliyor ve ilk ateşi İzmir'de yakılıyor. İzmir'de yakılan bu ateş ilk defa Diyarbakır'da ulusal bir turnuvayla start alacak. Amacımız bu turnuvanın önümüzdeki yıllardan itibaren uluslararası olması." dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, turnuvanın kentin ekonomik vizyonundaki yerini vurgulayarak, bu başlangıcın kalıcı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. "Kurumlarımızın, yerel yönetimimizin, sivil toplumun ve en önemlisi kalıcı sponsorlar ile iş insanlarımızın bir araya geldiği bu bütünleşme sayesinde, turnuvamızı kısa sürede uluslararası boyuta taşıyacak bir noktaya getireceğimize yürekten inanıyoruz." diye Kaya, tenis sporunun artık turizmin önemli bir gelir kapısı olduğunu bildirdi.