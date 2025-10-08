Diyarbakır'da kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'de çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölmede, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, kamyonete el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
