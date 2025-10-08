Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 08:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:01
        Diyarbakır'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'de çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölmede, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, kamyonete el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

